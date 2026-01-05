Złoty pociąg odnaleziony? Jest kluczowy termin. Lider poszukiwaczy o „jedynym problemie”

Michał Motak to radiesteta i lider zespołu poszukiwawczego „Złoty Pociąg 2025”. W kwietniu 2025 r. dokonał zgłoszenia do organów państwowych znaleziska w postaci trzech wagonów kolejowych z okresu II wojny światowej, które mają być ukryte w zamaskowanym tunelu, znajdującym się na trasie pomiędzy Świebodzicami a Wałbrzychem.

Radiesteta podkreślił, że ma tylko jeden cel. – Jest nim udowodnienie, że to, co robię, jest prawdą – powiedział na kanale Hi!History Joanny Lamparskiej.

Złoty pociąg odnaleziony? Poszukiwacz przekazał nowe informacje

Jak podaje Radio Wrocław, na sprawdzenie terenu georadarem zgodę wydały Lasy Państwowe. – Czekamy jeszcze na zgodę konserwatora zabytków. Wydanie decyzji zostało przedłużone do 20 stycznia – przekazał Michał Motak na antenie wspomnianej rozgłośni. – Zakładam, że ta zgoda będzie, wszystkie niezbędne dokumenty złożyłem (...). I wtedy przystąpimy do działań – dodał.

Michał Motak poinformował, w jaki sposób będą przebiegały poszukiwania, jeżeli konserwator zabytków wyda pozytywną dla grupy „Złoty Pociąg 2025” decyzję. – Najpierw ja wejdę w teren, wykonam swoją pracę, czyli wyznaczę kołkami dokładny przebieg tego tunelu, wszystkie elementy, które tam występują – przekazał radiesteta.

– I wtedy Darek (Gwiazda – red.) będzie jeździł georadarem na wózku i będzie widział w czasie rzeczywistym – on ma jeden z lepszych georadarów w Polsce – będzie widział anomalie bądź nie będzie ich widział. Jestem przekonany, że ten sprzęt sobie poradzi – powiedział Michał Motak na antenie Radia Wrocław.

Jednocześnie zaznaczył, jaki może być „jedyny problem”. – Grunt może być wysoko zmineralizowany, skała. I wtedy jest to pewna przeszkoda, ponieważ georadar wysyła fale z nadajnika w głąb i później ta fala musi wrócić – powiedział radiesteta.

