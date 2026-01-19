Prognoza na ferie zimowe. Mróz odpuści tylko na chwilę. Nowa prognoza
Zimowy krajobraz, zdjęcie ilustracyjne
Zimowy krajobraz, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Nuovelife Magazine
Przedstawiamy najnowszą prognozę długoterminową, która sięga do początku lutego. Wszystko wskazuje na to, że zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

19 stycznia oficjalnie wystartowała pierwsza tura ferii zimowych. Wiele polskich rodzin zaplanowano wyjazdy, dlatego też chętnie spoglądają w prognozy, aby sprawdzić, czy będzie sprzyjała im pogodowa aura.

Od kilku dni Polska jest podzielona na pół – na wchodzie dominują mroźne temperatury, a na zachodzie jest dość ciepło. Różnica – w najbardziej skrajnych przypadkach – wynosi ok. 20 stopni Celsjusza.

Takie będą ferie zimowe w Polsce. Synoptyk odkrył karty. Nowa prognoza

Jak podaje tvn24.pl, przyczyny tej zróżnicowanej aury należy doszukiwać się w tym, że nad Polską stykają się obecnie dwie zupełnie różne masy powietrza – ciepła, płynąca od strony Atlantyku i lodowata, napływająca z północnego wschodu.

„Właśnie to bardzo zimne powietrze w najbliższych dniach będzie coraz mocniej wkraczać do centrum Europy. Stanie się tak, ponieważ wyż znajdujący się na wschód od naszych granic i odpowiadający za tę mroźną cyrkulację powietrza ma zajmować coraz większy obszar na naszym kontynencie, blokując przemieszczanie się w naszą stronę ciepłych mas powietrza” – czytamy w prognozie pogody, którą przygotował Tomasz Wasilewski, synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl.

Długoterminowa prognoza dla Polski. Zima się rozgości

Z długoterminowej prognozy wynika, że w Polsce nieprędko zrobi się cieplej. W drugiej połowie tygodnia w całym kraju temperatura będzie ujemna, a najniższe wartości na termometrach będą we wschodniej części kraju – w dzień będzie ok. -12/-11 stopni Celsjusza, a nocami: do -20 stopni.

W kolejnym tygodniu – przez kilka dni – mróz osłabnie, ale na przełomie stycznia i lutego należy spodziewać się kolejnej fali ochłodzenia. Wówczas w północnej i wschodniej części Polski maksymalna temperatura w dzień będzie wynosić -10/-9 stopni, a na zachodzie: -4/-3 stopnie.

Źródło: WPROST.pl / tvn24.pl