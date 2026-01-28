List gończy za „Turkiem”. Były szef Zatoki Sztuki zniknął

Turczyński jest poszukiwany do odbycia kary 6 lat więzienia za przestępstwa seksualne. Nie stawił się w zakładzie karnym, dlatego Sąd Rejonowy w Wejherowie wydał nakaz doprowadzenia go do placówki, a gdańscy policjanci wydali list gończy wraz z rysopisem mężczyzny.

Turczyński poszukiwany listem gończym

Znany w Trójmieście jako „Turek”, Marcin Turczyński ma 51 lat, szczupłą sylwetkę i jasne włosy. Jako ostatnie miejsce jego zameldowania wskazano leżący 30 km od Gdyni Puck. Do sieci trafiło też zdjęcie ściganego mężczyzny.

Policjanci zaznaczają, że poszukiwania Turczyńskiego prowadzone są nie tylko na terytorium Polski, ale też poza jej granicami. Naszym funkcjonariuszom pomagają przy tym międzynarodowe organy ścigania. Mimo tego wsparcia służby apelują o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu „Turka”. O kontakt proszone są zwłaszcza osoby, które mogą mieć informacje na temat kryjówki mężczyzny.

Jak przekazano, informacje o Turczyńskim można przekazywać osobiście w najbliższej jednostce policji, telefonicznie pod numerami alarmowymi 997 lub 112, a nawet mailowo na adres [email protected]. Kolejną opcją jest formularz, dostępny na stronie internetowej policji.

Finał sprawy Zatoki Sztuki

9 grudnia Sąd Okręgowy w Gdańsku podjął decyzję o utrzymaniu w mocy wyroków wydanych przez Sąd Rejonowy w Wejherowie. Krystian W. pseudonim „Krystek”, nazywany przez dziennikarzy „łowcą nastolatek”, dopuścił się 63 przestępstw seksualnych, których ofiarami były 33 kobiety, z czego tylko trzy były pełnoletnie, a pięć nie ukończyło 15. roku życia. Co więcej, mężczyzna dopuścił się również 14 zgwałceń i ośmiu usiłowań zgwałceń dziewczynek, które nie były pełnoletnie.

Wśród zarzucanych „Krystkowi” czynów znalazło się także m.in. szantażowanie nastolatek filmami pornograficznymi z ich udziałem, podawanie tabletek gwałtu oraz zmuszanie do prostytucji. Krystian W. decyzją sądu spędzi 15 najbliższych lat w więzieniu. Orzeczono także wobec niego pięcioletni zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi. Ponadto musi zapłacić zadośćuczynienie oraz uiścić grzywnę w wysokości 120 tys. zł.

Z kolei Marcinowi T. pseudonim „Turek”, jako byłemu właścicielowi m.in. słynnej sopockiej Zatoki Sztuki, śledczy przedstawili pięć przestępstw przeciwko wolności seksualnej młodych kobiet. Mężczyzna miał m.in. płacić za seks 16-latkom oraz dopuścić się stosunku z 14-latką oraz wykorzystać nastolatkę po tym, jak podał jej wcześniej tabletkę gwałtu.

