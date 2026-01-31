Nowy wariant grypy szaleje w Polsce. Kiedy szczyt zachorowań? Ekspert wskazał orientacyjną datę

W ostatnich tygodniach wzrósł wskaźnik zachorowalności na grypę. Na początku stycznia utrzymywał się na poziomie 70 przypadków na 100 tys. mieszkańców, a w drugiej części miesiąca było to już blisko 270 przypadków.

Nowy wariant grypy w natarciu. Kiedy szczyt zachorowań?

Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny, poinformował, że za większość zachorowań odpowiada podtyp K wirusa grypy typu A(H3N2), a dostępne w tym sezonie szczepionki, chociaż obniżają ryzyko zachorowania i ciężkiego przebiegu choroby, mają ok. 70 proc. skuteczności wobec tego wariantu choroby.

Ekspert podkreślił też, że duże mrozy, jakie obecnie panują w Polsce, „nie zabijają wirusów”. – To mit. Wirusy są bardzo odporne na niskie temperatury – zaznaczył. Jak dodał Paweł Grzesiowski, wciąż jesteśmy jeszcze przed szczytem zachorowań na grypę, który nastąpi w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Nowy wirus grypy szaleje w Polsce. Jakie objawy powinny zaniepokoić?

– Ten wirus ma na tyle zmienioną strukturę genetyczną, że dla naszych układów odpornościowych jest on nowy i to właśnie tłumaczy wysoką zapadalność – wskazała w rozmowie z Interią Karolina Pyziak-Kowalska, specjalistka od chorób zakaźnych.

Obok klasycznych objawów zachorowania na grypę, czyli wysokiej gorączki, bólu mięśni, suchego kaszlu i bólu głowy, mogą wystąpić także – zwłaszcza u najmłodszych – wymioty lub biegunka. – Nietypowe objawy obejmują również dolegliwości żołądkowo-jelitowe, bóle brzucha i nudności, które pacjenci często mylnie biorą za zatrucie pokarmowe oraz intensywne bóle neurologiczne, np. silne migreny, światłowstręt oraz ból przy poruszaniu gałkami ocznymi – wymieniła specjalistka od chorób zakaźnych. Jeszcze przed wystąpieniem kaszlu czy kataru może pojawić się przytłaczające poczucie osłabienia.

