Podstępny wariant wirusa grypy rozprzestrzenia się po Polsce. Objawy mogą zmylić

Główny Inspektorat Sanitarny podkreśla, że tegoroczny sezon grupowy jest jednym z najpoważniejszych w ostatnich latach. Przez cały sezon odnotowano już około 550 zgonów związanych z grypą i ponad 13 tysięcy hospitalizacji, wynikających z tej choroby. Każdego tygodnia dochodzi do około 50 tys. nowych rozpoznań choroby, co stanowi wyraźny wzrost w porównaniu z zaledwie kilkoma tysiącami w listopadzie.

Wariant grypy typu K. Kulminacja epidemii w lutym

Co gorsza, dopiero w lutym nastąpić ma kulminacja epidemii grypy. Problematyczne jest też to, że mamy do czynienia z wariantem K, który jest podtypem wirusa grypy typu A – H3N2. Eksperci zwracają uwagę na słabszą odporność populacyjną przed tym konkretnym wariantem, wynikającą z jego mniejszej aktywności w ostatnich latach.

Międzynarodowe analizy potwierdzają, że wariant K odpowiada obecnie za większość zakażeń w Europie i Ameryce Północnej. Sytuacji nie poprawia fakt, że szczepionka sezonowa nie została przygotowana pod tym kątem, przez co jej skuteczność może być niższa niż zazwyczaj. Warto uważnie przyglądać się objawom, ponieważ przy tym wariancie potrafią zmylić nawet doświadczonych lekarzy rodzinnych.

Objawy grypy przy wariancie K wirusa

Grypa zaczyna się tradycyjnie: wysoką gorączką i bólem mięśni. Później jednak pojawiają się objawy kojarzone raczej z jelitówką, migreną czy ciężkim przemęczeniem. Pacjenci najczęściej wspominają o silnych bólach brzucha, nudnościach i wymiotach, biegunce, intensywnym bólu głowy, światłowstręcie, bólu przy poruszaniu gałkami ocznymi. Zgłaszają skrajne osłabienie, „mgłę w głowie”, a przy tym deklarują brak kaszlu i kataru w pierwszych dniach.

Wariant K to jednak cały czas gorączka sięgająca 39-40 stopni Celsjusza, silne bóle mięśni i stawów oraz „łamanie w kościach” dreszcze. Grypie towarzyszy też suchy, męczący kaszel i ogromne zmęczenie, trwające nawet kilka tygodni. Warto też zwrócić uwagę na gwałtowny początek, kiedy grypa „ścina z nóg”. Musimy pamiętać, że powikłania grypy mogą być bardzo poważne i w niektórych przypadkach prowadzą do hospitalizacji.

Nie wolno zwłaszcza ignorować duszności i rosnących problemów z oddychaniem, utrzymującej się bardzo wysokiej gorączki, długotrwałych wymiotów i objawów odwodnienia, a także zaburzenia świadomości i silnego osłabienia.

