Alarm pod Wrocławiem. Wykryto groźny wirus, są obostrzenia

W trzech powiatach Dolnego Śląska obowiązują nowe obostrzenia po wykryciu wirusa H5N1. Ptasia grypa została zdiagnozowana u gęsi znalezionej w miejscowości Chwałowice koło Jelcza-Laskowic.

Ptasia grypa na Dolnym Śląsku. Wojewoda wprowadza obostrzenia

Wojewoda Anna Żabska przekazała, że nadzwyczajne środki obowiązują w powiecie wrocławskim, oławskim oraz oleśnickim. W tych trzech regionach wyznaczono specjalną strefę, w której do odwołania zabronione jest gromadzenie drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i konkursach, a także przemieszczanie dzikich ptaków oraz produktów pochodzących od tych ptaków i z tych ptaków przez ludzi.

Ponadto, wojewoda dolnośląska podjęła decyzję o wprowadzeniu szeregu obowiązków dla hodowców. Ptaki muszą być trzymane w zamknięciu, a karmienie i pojenie drobiu powinno odbywać się wyłącznie w miejscach niedostępnych dla dzikiego ptactwa.

Nakazano również stosowanie środków bezpieczeństwa przy kontakcie z drobiem, odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące i wychodzące z oraz do pomieszczeń inwentarskich. Dodatkowo wprowadzono obowiązek bezpiecznego usuwania padłych dzikich ptaków.

Ptasia grypa niebezpieczna dla człowieka?

Ptasia grypa jest przede wszystkim niebezpieczna dla ptaków, jednak istnieje niewielkie ryzyko, że mogą zarazić się nią także ludzie. Wyróżnia się dwa rodzaje wirusów ptasiej grypy. Pierwszy z nich to wirusy z grupy HPAI, które cechują się bardzo ciężkim przebiegiem i wysoką, niemal 100 proc. śmiertelnością wśród ptactwa. Do tej grupy wirusów, które powodują ptasią grypę, zaliczamy właśni wykryty na Dolnym Śląsku H5N1.

Ptasią grypą możemy zarazić się poprzez wodę, powietrze, kontakt z chorymi ptakami, a także kontakt z ich piórami. Źródłem zakażenia może być też surowe mięso drobiowe oraz jaja, dlatego w celu uniknięcia zakażenia, trzeba dokładnie myć w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu deski do krojenia, a także naczynia oraz sztućce, które miały kontakt z surowym mięsem oraz jeść drób i jaja jedynie po wcześniejszej obróbce termicznej.

Ptasia grypa przypomina zwykłą grypę sezonową i objawia się wysoką gorączką, bólem mięśni oraz stawów, uczuciem osłabienia i rozbicia, kaszlem, a także zapaleniem spojówek i objawami ze strony układu pokarmowego, czyli wymiotami, nudnościami oraz biegunką.

