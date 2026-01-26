Ile pieniędzy z puszek WOŚP trafia do szpitali? Są konkretne liczby

„Zdrowe brzuszki naszych dzieci” – to hasło tegorocznego finału WOŚP. Zgromadzone środki zostaną przekazane na wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

WOŚP 2026. Tyle zebrała fundacja. Będzie rekord?

34. finał jeszcze się nie skończył – nadal trwają internetowe zbiórki oraz aukcje. Tymczasem niedzielę 25 stycznia tuż przed północą zadeklarowana kwota na koncie WOŚP wynosiła aż 183 231 782 zł, a więc o blisko 5 mln więcej niż w ubiegłym roku. „Dziękujemy każdemu z Was z osobna. Wasza pasja i zaangażowanie sprawiły, że niemożliwe stało się możliwe. Pamiętajcie jednak, że to tylko początek! Liczniki wciąż pracują, a finalny wynik ogłosimy pod koniec marca” – podkreśla fundacja.

34. finał WOŚP. Jak są rozliczane pieniądze?

Tymczasem wiele osób zastanawia się, jak dokładnie są rozliczane środki, które trafiają do puszek. Dla przykładu podajemy rozliczenia dla darowizny w wysokości 100 zł z ubiegłorocznego finału:

75,47 zł Środki pozostałe do rozdysponowania z 33. Finału WOŚP Środki zarezerwowane na dalsze zakupy dla polskich szpitali dziecięcych i prowadzenie programów medycznych.

13,89 zł Zakupy dla oddziałów onkologicznych. Zakupy są realizacją tematu finałowego grania dla onkologii i hematologii dziecięcej

6,81 zł Koszt rozdysponowania ofiar zbiórki oraz organizacji 32. Finału WOŚP Koszt rozdysponowania ofiar zbiórki oraz organizacji 33. Finału WOŚP

1,90 zł Szkolenia medyczne W ramach wydatkowania środków zebranych podczas 31. Finału WOŚP, Fundacja finansowała działania z zakresu nauki pierwszej pomocy dla dzieci i dorosłych.

0,90 zł Prowadzenie Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków Program ruszył w 2002 roku i polega na objęciu wszystkich dzieci w Polsce przesiewowym badaniem słuchu. Na wszystkich oddziałach noworodkowych wykonywane są bezpłatne badania mające na celu sprawdzenie, czy słuch dziecka rozwija się prawidłowo.

0,54 zł Dary rzeczowe Dary przekazane przez producentów sprzętu medycznego.

0,39 zł Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach pomocy indywidualnej Głównym celem działań Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest zakup sprzętu medycznego dla polskich szpitali. Pomoc indywidualna to rocznie kilkaset wybranych przez Zarząd Fundacji próśb o pomoc w rehabilitacji małych dzieci i młodzieży.

0,09 zł Prowadzenie Programu Leczenia Pompami Insulinowymi Kobiet Program ruszył w 2004 roku i polega na darmowym wypożyczaniu pomp insulinowych kobietom z cukrzycą typu 1, które kobiety są w ciąży lub ją planują. W ramach programu Fundacja WOŚP monitoruje zapotrzebowanie na pompy stale uzupełniając i aktualizując ich zasoby.

0,02 zł Zakupy dodatkowe Zakupy dodatkowe są często odpowiedzią na nagłe potrzeby polskiej ochrony zdrowia, często służą jako uzupełnienie darów medycznych, które Fundacja przekazała w latach ubiegłych.

0,01 zł Prowadzenie Programu Nieinwazyjnego Wspomagania Oddychania u Noworodków Program ruszył w 2003 roku. Celem Programu jest zakup najnowocześniejszych urządzeń, które nieinwazyjne wspomagają oddech wcześniaka.

Dokładne wyliczenia dla darowizny do puszki w wysokości od 1 do 500 zł można znaleźć na specjalnej stronie WOŚP

Czytaj też:

WOŚP bez wsparcia Nawrockiego. Ta decyzja wywołała burzęCzytaj też:

Błaszczak zawiadomił prokuraturę ws. aukcji WOŚP. Ekspert nie ma złudzeń