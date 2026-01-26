Ile pieniędzy z puszek WOŚP trafia do szpitali? Są konkretne liczby

„Zdrowe brzuszki naszych dzieci” – to hasło tegorocznego finału WOŚP. Zgromadzone środki zostaną przekazane na wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.
WOŚP 2026. Tyle zebrała fundacja. Będzie rekord?
34. finał jeszcze się nie skończył – nadal trwają internetowe zbiórki oraz aukcje. Tymczasem niedzielę 25 stycznia tuż przed północą zadeklarowana kwota na koncie WOŚP wynosiła aż 183 231 782 zł, a więc o blisko 5 mln więcej niż w ubiegłym roku. „Dziękujemy każdemu z Was z osobna. Wasza pasja i zaangażowanie sprawiły, że niemożliwe stało się możliwe. Pamiętajcie jednak, że to tylko początek! Liczniki wciąż pracują, a finalny wynik ogłosimy pod koniec marca” – podkreśla fundacja.
34. finał WOŚP. Jak są rozliczane pieniądze?
Tymczasem wiele osób zastanawia się, jak dokładnie są rozliczane środki, które trafiają do puszek. Dla przykładu podajemy rozliczenia dla darowizny w wysokości 100 zł z ubiegłorocznego finału:
- 75,47 zł Środki pozostałe do rozdysponowania z 33. Finału WOŚP Środki zarezerwowane na dalsze zakupy dla polskich szpitali dziecięcych i prowadzenie programów medycznych.
- 13,89 zł Zakupy dla oddziałów onkologicznych. Zakupy są realizacją tematu finałowego grania dla onkologii i hematologii dziecięcej
- 6,81 zł Koszt rozdysponowania ofiar zbiórki oraz organizacji 32. Finału WOŚP Koszt rozdysponowania ofiar zbiórki oraz organizacji 33. Finału WOŚP
- 1,90 zł Szkolenia medyczne W ramach wydatkowania środków zebranych podczas 31. Finału WOŚP, Fundacja finansowała działania z zakresu nauki pierwszej pomocy dla dzieci i dorosłych.
- 0,90 zł Prowadzenie Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków Program ruszył w 2002 roku i polega na objęciu wszystkich dzieci w Polsce przesiewowym badaniem słuchu. Na wszystkich oddziałach noworodkowych wykonywane są bezpłatne badania mające na celu sprawdzenie, czy słuch dziecka rozwija się prawidłowo.
- 0,54 zł Dary rzeczowe Dary przekazane przez producentów sprzętu medycznego.
- 0,39 zł Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach pomocy indywidualnej Głównym celem działań Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest zakup sprzętu medycznego dla polskich szpitali. Pomoc indywidualna to rocznie kilkaset wybranych przez Zarząd Fundacji próśb o pomoc w rehabilitacji małych dzieci i młodzieży.
- 0,09 zł Prowadzenie Programu Leczenia Pompami Insulinowymi Kobiet Program ruszył w 2004 roku i polega na darmowym wypożyczaniu pomp insulinowych kobietom z cukrzycą typu 1, które kobiety są w ciąży lub ją planują. W ramach programu Fundacja WOŚP monitoruje zapotrzebowanie na pompy stale uzupełniając i aktualizując ich zasoby.
- 0,02 zł Zakupy dodatkowe Zakupy dodatkowe są często odpowiedzią na nagłe potrzeby polskiej ochrony zdrowia, często służą jako uzupełnienie darów medycznych, które Fundacja przekazała w latach ubiegłych.
- 0,01 zł Prowadzenie Programu Nieinwazyjnego Wspomagania Oddychania u Noworodków Program ruszył w 2003 roku. Celem Programu jest zakup najnowocześniejszych urządzeń, które nieinwazyjne wspomagają oddech wcześniaka.
Dokładne wyliczenia dla darowizny do puszki w wysokości od 1 do 500 zł można znaleźć na specjalnej stronie WOŚP
Czytaj też:
WOŚP bez wsparcia Nawrockiego. Ta decyzja wywołała burzęCzytaj też:
Błaszczak zawiadomił prokuraturę ws. aukcji WOŚP. Ekspert nie ma złudzeń