Tego zakazu boi się rząd. Chciał go Hołownia, Tusk nie dał zielonego światła

Za moich czasów kursowała legenda o pojeniu dzieci wywarem z maku. Żeby spały i nie krzyczały. Dzisiaj zamiast maku dajemy dziecku laptopik. Uwaga, idą zmiany! Rząd Australii zaimponował światu – i temu wirtualnemu, i temu prawdziwemu. Obowiązujące od początku roku regulacje spowodowały, że zniknęło 4 mln 700 tysięcy kont nastolatków do 16 roku życia w mediach społecznościowych. Korporacje, które nimi zarządzały sarkają, ale wykazują „zrozumienie” dla działań rządu.

Zastanawiam się, czy polska klasa polityczna udźwignęłaby taki projekt. A następnie, czy projekt taki udźwignęliby rodzice.

Rząd wychowa dzieci?