Policja w siedzibie Allegro. UOKiK wydał komunikat, firma odpowiada

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował za pośrednictwem X o przeszukaniu, do którego doszło w czwartek w siedzibie Allegro. Działania prowadzone były za zgodą sądu i w asyście policji. Ich podstawą było podejrzenie, dotyczące możliwego faworyzowania własnych metod dostawy produktów kosztem innych firm świadczących takie usługi.

UOKiK w asyście policji w siedzibie Allegro

Obszerniejszy komunikat zamieszczono na oficjalnej stronie internetowej UOKiK. Urząd zaczął od wprowadzenia, w którym zwracał uwagę klientom platformy, którzy w sklepie internetowym zamawiali produkty do tego samego automatu paczkowego. Podkreślono nagłe zniknięcie dotychczasowych domyślnych punktów odbioru i zastąpienie ich innymi.

„Prezes UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące możliwego faworyzowania na platformie handlu elektronicznego allegro.pl własnych usług logistycznych Allegro, w tym dostaw do automatów paczkowych Allegro One Box oraz usług przedsiębiorców należących do programu Allegro Delivery. Podejrzewane działania mogą jednocześnie stawiać w gorszej pozycji firmy kurierskie, które nie należą do tego programu” – czytamy.

– Podejrzenia naruszenia reguł konkurencji były na tyle poważne, że wystąpiliśmy do sądu i uzyskaliśmy zgodę na przeszukanie w siedzibie Allegro w Poznaniu oraz w biurach w Warszawie. Zebraliśmy obszerny i wartościowy materiał, który obecnie drobiazgowo analizujemy – wyjaśniał prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Urząd w swoim komunikacie podkreślał, że przedsiębiorca z pozycją dominującą na rynku nie może podejmować działań, które szkodzą konkurentom, kontrahentom lub konsumentom. „Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia w przypadku Allegro” – czytamy.

„Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, Prezes Urzędu rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy” – informuje UOKiK.

Allegro komentuje działania UOKiK

Allegro przesłało swoje stanowisko redakcji „Rzeczpospolitej”. – Tego typu działania są standardowym elementem procedur prowadzonych przez Urząd. Jesteśmy przekonani, że nasze działania pozostają w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami uczciwej konkurencji – tłumaczyła spółka.

– Od samego początku postępowania w pełni współpracujemy z Urzędem, przekazując na jego wniosek wszystkie wymagane dokumenty i informacje. W tej sprawie również zapewniamy pełną transparentność i dalszą współpracę – podkreślano w wiadomości.

Czytaj też:

Klienci T-Mobile dostaną rekompensaty. Kluczowa nieterminowa płatnośćCzytaj też:

Użytkownicy Facebooka coraz częściej skarżą się na ten problem. Jest reakcja UOKiK