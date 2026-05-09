Kolejna afera podkarpacka? Opublikowano wyjaśnienia

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na swojej stronie internetowej odniosła się do realizacji drogi S19 na podkarpaciu, twierdząc, że wokół inwestycji pojawiło się sporo faktów wyrwanych z kontekstu, spekulacji dotyczące terminów i kosztów oraz brak wiedzy technicznej, która doprowadza do mylnych wniosków, co do faktycznego stanu realizacji inwestycji.

Droga miała być gotowa w 2026 r. a będzie w 2028 r.

Największe emocje budzi odcinek Rzeszów Południe – Babica. Choć pierwotnie kierowcy mieli nim pojechać już w 2026 r., dziś realny termin to 2028 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wskazuje na niesprzyjające czynniki:

Występowanie metanu na terenie inwestycji

Dodatkowe prace archeologiczne

Zbyt wolne drążenie tunelu

Bunt wykonawcy i nowy przetarg

Gorąco zrobiło się na odcinku Domaradz – Krosno. Jeden z wykonawców 2 kwietnia 2026 r. niespodziewanie ogłosił, że odstępuje od kontraktu. GDDKiA nie przyjmuje jednak tłumaczeń firmy i wydała ostre ultimatum: albo powrót na plac budowy w ciągu 30 dni, albo sprawa skończy się w sądzie z winy wykonawcy. Jeśli negocjacje zawiodą, państwo przejmie plac budowy i jeszcze w tym roku ogłosi nowy przetarg. Niestety wyłonienie nowego wykonawcy z pewnością wydłuży oddanie inwestycji.

Z powodu wiatru, będzie rok później…

Budowa podkarpackiego odcinka Via Carpatia to techniczne wyzwanie. Teren to flisz karpacki i liczne osuwiska. Na odcinku Babica – Jawornik (planowane oddanie w 2027 r.) problemem okazała się nawet pogoda. Potężne estakady powstają na takiej wysokości, że silny wiatr regularnie uniemożliwia pracę dźwigów, co wymusiło przesunięcie harmonogramu aż o rok.

Czym jest Via Carpatia

Realizacja S19 jest elementem dużego, strategicznego projektu, którego celem jest stworzenie drogowego korytarze od południa do północy Europy. W 2025 r. otwarte zostały kolejne odcinki drogi i mimo nowych trudności, kolejne będą nadal realizowane.

GDDKiA zapewnia, że panuje nad inwestycją

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad próbuje uspokoić, że panuje nad inwestycją. W opublikowanym komunikacie zapewnia, że stoi na straży wydatkowania środków publicznych. Wskazuje również, że jest w stałym kontakcie z wykonawcami i reaguje na bieżąco na pojawiające się ryzyka.

