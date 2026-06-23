To będzie najgorętszy weekend roku? W Polsce nawet 41 stopni!

Wszystko wskazuje na to, że do Polski wraca prawdziwe letnie gorąco. Nad krajem rozbuduje się wyż, który zapewni słoneczną i niemal bezchmurną pogodę. Jednocześnie z południa Europy napłyną bardzo ciepłe masy powietrza, dlatego w drugiej połowie tygodnia temperatury zaczną szybko rosnąć.

Fala upałów w Polsce. Na termometrach 40 stopni

Pierwsze oznaki naprawdę upalnego lata pojawia się w czwartek 25 czerwca. Na zachodzie kraju słupki rtęci przekroczą 30 stopni Celsjusza. W piątek gorąco będzie już w większości Polski. W piątek upał obejmie już większą część kraju – na zachód od Wisły słupki rtęci wskażą ponad 30 stopni, a na wschodzie będzie nieco chłodniej, ale nadal bardzo ciepło, do 28–29 stopni.

Dla miłośników ciepła mamy dobre wieści – w weekend 27-28 czerwca temperatura w wielu regionach wzrośnie do około 33 stopni, a na zachodzie może być nawet 35–38 stopni. Niedziela zapowiada się jeszcze goręcej: w większości kraju prognozowane są wartości od 35 do nawet 40 stopni Celsjusza. Najchłodniej ma być na północy. To jednak nie oznacza, że wypoczywający nad Bałtykiem będą marznąć. Na wybrzeżu na termometrach także zobaczymy około 30 stopni.

Prognoza pogody. W Polsce nawet 41 stopni w weekend

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, bardzo ciepło może być także na początku przyszłego tygodnia. W niektórych regionach, takich jak Wielkopolska, Lubuskie czy Kujawy oraz w północnej części województwa dolnośląskiego temperatura ma wynieść od 40 do 41 stopni Celsjusza.

W związku z tym IMGW prognozuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem, które może objąć całe województwo zachodniopomorskie i lubuskie.

Synoptycy przypominają, że przy takich temperaturach trzeba uważać na zdrowie. Warto unikać słońca w godzinach 10–18, pić dużo wody i ograniczyć wysiłek fizyczny. Ochłodzenie może nadejść dopiero około 1 lipca, kiedy gorące powietrze zostanie wypchnięte na południowy wschód. Do tego czasu w Polsce utrzyma się bardzo ciepła, a miejscami upalna pogoda.