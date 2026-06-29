Polacy znaleźli sposób na upały. Kosztuje 3 złote

W poniedziałek temperatura może sięgać 38-39℃. Na terenie niemal całego kraju obowiązują ostrzeżenia III stopnia przed upałem. Jak z wysokimi temperaturami walczą mieszkańcy, aby chociaż trochę obniżyć temperaturę w mieszkaniu?

Za gorąco w mieszkaniu

Większość osób, gdy poczuje gorąco intuicyjnie otwiera okna, to jednak duży błąd. Lepiej bowiem nie wpuścić gorącego powietrza z zewnątrz do mieszkania, bo temperatura w wychłodzonym po nocy mieszkaniu znów wzrośnie.

Najlepiej nie otwierać okien oraz wyeliminować nagrzewanie się ram okien i szyb. Najprostszą metodą jest użycie koca ratunkowego, który można nabyć np. w aptece. Koc ratunkowy to cienka folia, która z jednej strony jest srebrna a z drugiej złota. Używa się jej w ratownictwie dla ogrzania lub wychłodzenia organizmu.

Jak poprawnie używać koca ratunkowego

Należy pamiętać, że przeznaczeniem koca ratunkowego jest pomoc osobie poszkodowanej. Jeśli koc założony jest srebrną stroną na zewnątrz, wówczas nie dopuszcza do przegrzania chorego. Jeśli na zewnątrz jest kolor złoty, to zapobiega wychłodzeniu.

Koc termiczny występuje nie tylko w branży medycznej. Spotkać go można również pod nazwami: folia NRC, folia życia, folia mylar. Co ważne, jest ona bardzo delikatna, więc łatwo ją uszkodzić.

Aby skutecznie ograniczyć nagrzewanie okien, należy przykleić folię stroną srebrną na zewnątrz. Wówczas promienie słoneczne odbijają się i ograniczają nagrzewanie ram okna i szyb.

Idealnym rozwiązaniem są okiennice, rolety zewnętrzne lub żaluzje fasadowe. Wszystkie są montowane na zewnątrz i skutecznie blokują dotarcie promieni słonecznych do mieszkania. Mają jednak swoje wady. Opuszczone rolety lub okiennice powodują spore zaciemnienie w pomieszczaniach, co u niektórych osób może wywołać dyskomfort.

We wtorek nadal bardzo gorąco

Niestety najbliższe dni nie przyniosą spadku temperatur a jedynie przesunięcie frontu. Na zachodzie kraju temperatura spadnie do 27 st. C., ale w centrum kraju nadal będzie 36-38℃. Dopiero noc z wtorku na środę przyniesie powolny spadek temperatury i wyczekiwane ochłodzenie. Zmęczeni tropikami Polacy wreszcie będą mogli odetchnąć głębszym oddechem.

Odwołane pociągi

W poniedziałek od 13 do 19 został wstrzymany ruch pociągów towarowych. Celem jest ograniczenie utrudnień w ruchu pociągów. Z powodu wysokich temperatur wiele połączeń zostało odwołanych.

Alerty pogodowe w całej Europie

We Włoszech Ministerstwo Zdrowia wprowadziło najwyższy stopień alertu z powodu upałów. W poniedziałek czerwony alert obowiązuje w 22 z 27 największych miast. We wtorek alert obejmie 25 miast.

Warto wspomnieć, że we Włoszech codziennie odnotowuje się zgodny z powodu zbyt wysokiej temperatury. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że najwyższy stopień alertu pogodowego dotyczy również osób młodych i zdrowych.

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