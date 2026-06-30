Bierz kosz i ruszaj na zbiory. Grzybiarze już wskazują najlepsze miejscówki

Przypominamy, aby odpowiednio się przygotować przed rozpoczęciem grzybobrania. Jeśli mamy wątpliwości co do spotykanych w lesie okazów, warto zabrać ze sobą atlasy grzybów, by sprawdzić, czy są dla nas bezpieczne. W tym celu można też użyć specjalnych aplikacji w telefonie. Podczas zbiorów mogą się również przydać wiklinowe kosze, dzięki którym zebrane okazy unikną szybkiego zepsucia.

Gdzie jest teraz najwięcej grzybów?

Według informacji opublikowanych na stronie grzyby.pl największe zbiory są teraz możliwe w pobliżu Gdańska, Chojnic, a także Poznania. Z pełnymi koszykami z leśnych spacerów mogą też wrócić grzybiarze w Olsztynie oraz w Ciechanowie. Sporo okazów pojawiło się także w pobliżu Rzeszowa, a także Nowego Sącza oraz Bielska-Białej.

Z informacji przekazanych przez turystów wynika, że w lasach można teraz znaleźć kurki, borowiki, podgrzybki, koźlarze, maślaki czy podgrzybki.





Mapa grzybów 2026. Jaka jest sytuacja w lasach?

Jeden z użytkowników napisał 30 czerwca, że na terenie powiatu milickiego (woj. dolnośląskie) „lasy zamieniły się w cmentarzysko uschniętych grzybów” , a „wszystko, co wyrosło przed niedzielą, jest martwe” .

Inaczej sytuacja wygląda w powiecie tczewskim (woj. pomorskie). Jeden z internautów przekazał 28 czerwca, że w dwie godziny uzbierał „24 borowiki usiatkowane i jednego ceglastopora” .

Tego samego dnia w powiecie wadowickim (województwo małopolskie) jednemu z grzybiarzy udało się znaleźć „10 borowików usiatkowanych i dwa borowiki szlachetne” . Przekazał również, że „w lesie jest bardzo sucho, mech przeszedł z zieleni w brązy. Grzyby mają spękane kapelusze i są zaczerwione” .

„Żar z nieba skutecznie usmażył wszystko to, co odważyło się wychylić nosa spod ściółki” – napisał z kolei mieszkaniec powiatu sokołowskiego (woj. mazowieckie).