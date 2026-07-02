Śmiertelny wypadek w Lublinie. 19-latek nie miał prawa jazdy

W zdarzeniu zginęła nastoletnia pasażerka, a siedem osób zostało rannych. Według śledczych 19-latek prowadził BMW po alkoholu i bez uprawnień. Grozi mu od pięciu do 20 lat więzienia.

Śmiertelny wypadek przy ul. Lipowej w Lublinie

Do wypadku doszło 30 czerwca około godz. 3:30. Jak ustaliła prokuratura, Patryk M. jechał ul. Lipową od strony al. Racławickich w kierunku ul. Narutowicza. Śledczy twierdzą, że pijany kierowca stracił panowanie nad autem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z Toyotą, która jechała prawidłowo.

Na miejscu zginęła nastoletnia pasażerka BMW, Wiktoria S. Kierowca Toyoty oraz pasażerowie obu samochodów odnieśli obrażenia.

Kierowca nie miał prawa jazdy

Z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że 19-latek nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów. Prokurator przedstawił mu zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku w stanie nietrzeźwości oraz prowadzenia samochodu po alkoholu. „Z uwagi na zaostrzenie przepisów dotyczących nietrzeźwych sprawców śmiertelnych wypadków, 19-latkowi grozi obecnie wyjątkowo surowa kara” – przekazał prok. Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Za zarzucane mężczyźnie czyny grozi do 20 lat więzienia.

Biegli odtworzą przebieg zderzenia

„W celu precyzyjnego odtworzenia przebiegu wypadku i jego okoliczności prokurator zaplanował szereg kluczowych czynności procesowych” – przekazał prok. Kozak. W śledztwie mają zostać powołani biegli z zakresu medycyny sądowej, rekonstrukcji wypadków, techniki samochodowej i toksykologii. Mają ustalić m.in. prędkość pojazdów, stan techniczny samochodów oraz dokładne stężenie alkoholu we krwi podejrzanego.

Śledczy zabezpieczają też nagrania z monitoringu i przesłuchują świadków. Teraz to sąd zdecyduje o ewentualnym zastosowaniu tymczasowego aresztu.

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