Burza po słowach z Ukrainy pod adresem Polski. „Nie przyjmiemy ultimatum”

Ukraińskie MSZ apeluje do Polski o „rozwagę” przy pracach nad prezydenckim projektem ustawy zakazującej propagowania ideologii banderowskiej.

Ukraińcy ostrzegają Polskę. W tle projekt ustawy Nawrockiego

Rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj podkreślił, że Polska pozostaje dla Ukrainy jednym z najważniejszych partnerów. – Drażliwe tematy historyczne wymagają profesjonalnego dialogu opartego na wzajemnym szacunku, a nie na politycznej retoryce – zaznaczył polityk. – Ukraina nie dąży do dalszego zaostrzania relacji ukraińsko-polskich i liczy na podobne podejście ze strony polskiej – przekazał rzecznik.

Jednocześnie ukraińskie MSZ wystosowało ostrzeżenie do strony polskiej przed jednostronną eskalacją napięcia. – Zamiast kolejnych sporów potrzebne są działania zmierzające do ograniczenia napięć, wykorzystanie istniejących mechanizmów dyplomatycznych oraz rozwój profesjonalnego dialogu historycznego w ramach Polsko-Ukraińskiego Kongresu Historyków – stwierdził rzecznik MSZ.

Mocne słowa z Ukrainy pod adresem Polski

Nie był to jedyny ostry sygnał z Kijowa. We wtorek 7 lipca Kyryło Budanow w rozmowie z agencją RBK-Ukraina ostrzegał, że w „relacjach polsko-ukraińskich może dojść do poważnego kryzysu, szczególnie w związku z rocznicą zbrodni wołyńskiej przypadającą 11 lipca”.

Według polityka strona polska miała przygotowywać działania, które mogą doprowadzić do eskalacji konfliktu. – Ostatnio to Rosja próbowała postawić nam ultimatum. Bez urazy wobec Polski, ale Rosja jest nieco potężniejsza, a my i tak go nie przyjęliśmy. Dlaczego więc ktoś sądzi, że przyjmiemy coś innego z innej strony? – dopytywał.

Ukraiński urzędnik ostrzegł też, że „Kijów będzie reagował na działania Warszawy”. – Nie należy rozmawiać z nami za pomocą ultimatum. Niech Polska najpierw wykona ruch, wtedy zastanowimy się i odpowiednio zareagujemy. Nikt nie zamierza siedzieć z założonymi rękami – powiedział.

Burza po słowach Budanowa. Szłapka reaguje

Na te słowa zareagował rzecznik polskiego rządu. – Jeśli chodzi o konkretne wypowiedzi polityków, to niestety zarówno po stronie ukraińskiej, wśród niektórych polityków, ale też po stronie polskiej, pojawiają się elementy i dyskusje, które eskalują napięcie pomiędzy Polską a Ukrainą – powiedział Adam Szłapka. – Nie jest to dobre ani dla Polski, ani dla Ukrainy. Lepiej, żeby wypowiedzi, które są eskalujące, się nie pojawiały – zaznaczył.

Polityk KO zapewnił, że strategicznym interesem Polski jest utrzymanie silnej współpracy z Ukrainą w czasie wojny z Rosją a wzrost napięcia między Warszawą a Kijowem jest korzystny przede wszystkim dla Moskwy.

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