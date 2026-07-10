Rewolucja na mapie Polski. Warszawa osobnym województwem?

Pomysł wydzielenia Warszawy z województwa mazowieckiego ponownie wrócił do debaty publicznej. Tym razem propozycję przedstawił Instytut Sobieskiego, którego prezesem jest Jadwiga Emilewicz, była wicepremier w rządzie PiS.

Chcą wydzielić Warszawę z Mazowsza. Jest nowy raport

Autorzy raportu przekonują, że po blisko 30 latach od reformy administracyjnej warto ponownie przyjrzeć się podziałowi kraju i zastanowić się, czy obecny model odpowiada potrzebom zarówno stolicy, jak i pozostałych części Mazowsza. – My tym raportem wbijamy kij w mrowisko – powiedziała Jadwiga Emilewicz.

Główne założenia projektu zaprezentował ekspert Instytutu Sobieskiego dr Łukasz Zaborowski. Według niego województwo mazowieckie jest zbyt rozległe i skupia obszary o zupełnie odmiennych potrzebach rozwojowych. – Proponuję wydzielenie województwa warszawskiego, by nie trzeba było mieszać zarządzania Warszawą z zarządzaniem Kurpiami – argumentował. W opinii eksperta stolica nie powinna odpowiadać za problemy odległych części regionu, a lokalne społeczności lepiej poradzą sobie z prowadzeniem własnej polityki rozwoju.

Dr Łukasz Zaborowski zaznaczył jednak, że przygotowane opracowanie dotyczy przede wszystkim kwestii administracyjnych oraz geograficznych i nie porusza kwestii ekonomicznych.

Warszawa i Mazowsze osobno? Powrócił projekt zmian

W proponowanym modelu Warszawa wraz z otaczającą ją aglomeracją tworzyłaby osobne województwo. Z kolei pozostałe części obecnego Mazowsza miałyby zostać podzielone lub włączone do sąsiednich regionów. Jedną z propozycji jest połączenie Radomia z województwem świętokrzyskim, natomiast inne warianty zakładają zmiany dotyczące okolic Płocka, Siedlec czy Garwolina.

Pomysł spotkał się z częściowym poparciem środowiska naukowego. Prof. Przemysław Śleszyński z Polskiej Akademii Nauk ocenił, że istnieją argumenty przemawiające za zmianą obecnego podziału. Zwrócił uwagę, że utworzenie nowych stolic województw mogłoby stać się impulsem rozwojowym dla takich miast jak Radom, Siedlce czy Płock. – Jeśli miasta o takim potencjale dostają funkcję administracyjno-publiczną, to jest to jeden z najsilniejszych bodźców wzrostowych – podkreślił.

Zmiany na Mazowszu? Eksperci chcą wydzielić Warszawę

Najwięcej pytań budzi jednak kwestia finansowania nowego układu administracyjnego. Dane przedstawione podczas obrad sejmiku województwa wskazują, że znaczna część wydatków na rozwój regionów poza Warszawą jest obecnie pokrywana z podatków wypracowywanych przez stolicę i jej aglomerację. Oddzielenie Warszawy oznaczałoby więc utratę głównego źródła dochodów dla pozostałej części Mazowsza, co wymagałoby stworzenia zupełnie nowego systemu finansowania samorządów.

Do propozycji sceptycznie odniósł się natomiast burmistrz Mińska Mazowieckiego Marcin Jakubowski. Jego zdaniem zamiast tworzyć nowe województwa, należałoby skupić się na powołaniu silnej metropolii warszawskiej, która mogłaby skuteczniej koordynować transport, planowanie przestrzenne oraz rozwój całej aglomeracji.

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