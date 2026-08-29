Sklepy otwarte w niedzielę. Kolejna taka okazja dopiero za 14 tygodni

W niedzielę 30 sierpnia Polacy będą mogli zrobić zakupy w galeriach handlowych, supermarketach i dyskontach. To ostatnia niedziela handlowa przed rozpoczęciem roku szkolnego, ale również ostatnia taka okazja aż do grudnia.

Większość dużych sieci, w tym Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan i Carrefour, zapowiedziała otwarcie placówek. Godziny mogą różnić się w zależności od lokalizacji, dlatego przed wyjściem warto sprawdzić informacje dotyczące konkretnego sklepu.

Potem 13 niedziel z zakazem handlu

Po 30 sierpnia nastąpi długa przerwa. We wrześniu, październiku i listopadzie nie będzie ani jednej niedzieli handlowej. Oznacza to 13 kolejnych niedziel objętych zakazem. Następna niedziela handlowa przypadnie dopiero 6 grudnia, dokładnie 14 tygodni później.

W grudniu sklepy będą mogły otworzyć się w trzy kolejne niedziele: 6, 13 i 20 grudnia. To efekt przepisów obowiązujących od 2025 roku. Wraz z ustanowieniem Wigilii dniem wolnym od pracy zwiększono liczbę handlowych niedziel poprzedzających święta z dwóch do trzech.

Gdzie będzie można zrobić zakupy w pozostałe niedziele?

Zakaz nie oznacza zamknięcia wszystkich punktów. W niedziele niehandlowe mogą działać m.in. stacje paliw, apteki, placówki na dworcach i lotniskach oraz sklepy, w których sprzedaż osobiście prowadzi właściciel. Otwarte pozostają też restauracje, kawiarnie i punkty usługowe.

Niedziela 30 sierpnia jest piątą z ośmiu niedziel handlowych w 2026 roku. Przypada bezpośrednio przed rozpoczęciem roku szkolnego, dlatego w galeriach i marketach można spodziewać się większego ruchu, szczególnie w sklepach z odzieżą i artykułami szkolnymi.

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