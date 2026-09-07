Karambol na obwodnicy Warszawy, duże utrudnienia dla kierowców. Drogą szły dziki

W poniedziałek 7 września na wawerskim odcinku trasy S2 – na jezdni w kierunku Ursynowa, tuż przed zjazdem na ulicę Patriotów – zderzyło się kilka pojazdów – poinformował portal tvn24.pl. W wyniku wypadku nikt nie został poszkodowany.

Karambol na obwodnicy Warszawy. Winowajca? Stado dzików

– Zderzyło się pięć samochodów osobowych. Nie ma osób poszkodowanych. Natomiast są duże utrudnienia w ruchu. Rozbite pojazdy zajmują lewy pas ruchu – przekazał w rozmowie ze wspomnianym portalem Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Na miejscu znajduje się reporter TVN Warszawa. Jak przekazał, powołując się na relacje kierowców, którzy uczestniczyli w kolizji, przez trasę S2 przechodziły dziki. Kierowcy musieli gwałtownie hamować, aby nie wjechać w stado zwierząt.

Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. Już przed godz. 8:00 utworzył się 6-kilometrowy korek. Osoby, które podróżują w kierunku Warszawy, muszą zwalniać na węźle Lubelska.

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