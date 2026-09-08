Nadchodzi prawdziwy wysyp grzybów. Ekspert podał konkretny termin

Przypominamy, na grzybobranie warto zabrać ze sobą atlas grzybów lub skorzystać ze specjalnych aplikacji, w których znajdziemy najpotrzebniejsze informacje dotyczące wszystkich gatunków. Jeśli nie mamy pewności, czy dany grzyb jest jadalny, możemy też skonsultować nasze zbiory z ekspertami w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych.

Grzyby w Polsce. Gdzie jest ich teraz najwięcej?

Marek Snowarski, twórca serwisu grzyby.pl w rozmowie z „Faktem” ujawnił, jak wygląda obecnie sytuacja w polskich lasach i kiedy powinno pojawić się najwięcej grzybów.

– Od kilku dni trwa drugi wysyp grzybów tego roku. Jest on większy niż ten z drugiej połowy lipca – przekazał ekspert. Dodał również, że najwięcej okazów można teraz znaleźć na Mazowszu oraz w całej północno-wschodniej część Polski. Grzyby pojawiają się też w Wielkopolsce i na Pomorzu.

Snowarski podkreślił, że sezon dopiero się rozpoczyna, zatem grzyby dopiero zaczynają pojawiać się w lasach.

— Do jesieni jeszcze trochę czasu. Wysyp jesienny też będzie i zapewne obfity na terenie całego kraju. Dokładnie kiedy, jeszcze nie sposób przewidzieć. Choć raczej później, w październiku niż jeszcze pod koniec września – ocenił ekspert.

Pogoda sprzyja wzrostowi grzybów. Jakie można już znaleźć w lasach?

Jak czytamy w serwisie grzyby.pl, rozwojowi owocników sprzyjają teraz „opady, które pojawiają się w znacznej części kraju, w połączeniu ze znacznie chłodniejszymi nocami (poranna rosa nie jest rzadkością) i dłuższymi okresami umiarkowanych letnich temperatur” .

W lasach można teraz znaleźć koźlarze, rydze, kurki, borowiki, podgrzybki czy maślaki. Jeden z użytkowników strony grzyby.pl relacjonował swoją wyprawę do lasu w powiecie sokólskim. W dwie godziny zebrał tam „około 200 podgrzybków brunatnych, 2 kg kurek, pięć prawdziwków, trzy zajączki i dwa koźlaki” .

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