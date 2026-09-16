Przełom w AWS. Prof. Cudak zajął gabinet rektora. Podjął pierwsze decyzje

16 września, po wielu trudnościach, pełniący obowiązki rektora – komendanta, prof. Sławomir Cudak dostał się do swojego gabinetu. Ma teraz „realizować bieżące zadania związane z kierowaniem uczelnią” .

Prof. Cudak pełni obowiązku rektora w AWS

Jak przekazano w najnowszym komunikacie, „funkcjonowanie AWS przebiega w normalnym trybie. Prowadzone są bieżące prace organizacyjne, naukowe i administracyjne, a poszczególne jednostki działają zgodnie z przyjętym zakresem zadań” . Dodano, że „priorytetem pozostaje sprawne i stabilne funkcjonowanie uczelni, w tym zapewnienie ciągłości jej pracy oraz właściwe przygotowanie do rozpoczęcia nowego roku akademickiego”.

Nowo powołany rektor zdecydował też o zakończeniu współpracy z kilkoma osobami, w tym z ówczesnym rektorem. „16 września 2026 r., działając w trybie art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r., poz. 277 z późn. zm.) podjąłem decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę z niżej wymienionymi pracownikami Akademii Wymiaru Sprawiedliwości: dr Michał Sopiński, dr Mariusz Kuryłowicz, dr Iwona Lewandowska-Pierzynka, dr Kamila Chmiel” .

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Afera wokół AWS. Kurowska: „Prawdopodobnie wybili przejście w ścianie”

Wcześniej posłanka PiS Maria Kurowska poinformowała, w mediach społecznościowych, że prof. Sławomir Cudak miał „włamać się do gabinetu rektora”. „Siedzi w sekretariacie. Prawdopodobnie wybili przejście w ścianie! Wcześniej chciał wejść, zbliżając się do mnie na odległość 5 cm” – pisała parlamentarzystka . Podkreśliła również, że „siedzenie w rektoracie” nie czyni z prof. Cudaka rektora.

Sytuację skomentował też dotychczasowy rektor Michał Sopiński. „W związku z włamaniem do mojego gabinetu przez S. Cudaka złożę zawiadomienie do prokuratury o możliwej kradzieży przedmiotów oraz rzeczy z mojego gabinetu” – napisał w serwisie X .

Dodał także: „uzurpator Sławomir Cudak, nie będąc do tego umocowanym prawnie, właśnie rozpoczął proces represji wobec pracowników Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Informację o ich dyscyplinarnym zwolnieniu przekazał na portalu Facebook. Nawet nie ma co tu komentować. Składam doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez S. Cudaka” .

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