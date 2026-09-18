Nauczyciele nie zamierzają odpuszczać. Szykuje się nowa forma protestu

Związek Nauczycielstwa Polskiego przypomina, że nie zrezygnował z postulatu 15-procentowych podwyżek dla nauczycieli. Środowisko miało z oburzeniem przyjąć projekt ustawy budżetowej, mówiący o zaledwie 3-proc. wzroście wynagrodzeń.

Nauczyciele domagają się podwyżek. Będzie nowa forma protestu?

Pod koniec sierpnia ZNP protestowało w Warszawie przed Kancelarią Premiera. Przekazano wówczas petycję, zaadresowaną do Donalda Tuska. Wśród postulatów znalazł się też punkt o podwyżkach. Nie ograniczono się do samego żądania większych pieniędzy. Padł postulat, by pensje nauczycieli oświaty powiązać ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Obecna podwyżka oparta jest wyłącznie na wskaźniku inflacji.

Prezes ZNP Sławomir Broniarz o sporze z rządem mówił na łamach „Faktu”. – Teraz będą nowe sposoby działania. Prezydium Zarządu Głównego w najbliższych dniach przyjmie harmonogram działań. Będą one miały charakter oddolny i będą realizowane przez nauczycieli oraz dyrektorów szkół, oczywiście w ramach obowiązującego prawa – zapowiadał.

– Mogę jedynie zdradzić w minimalnym stopniu, że działania będą dotyczyły choćby organizacji wycieczek szkolnych. Bardziej szczegółowe decyzje zostaną ogłoszone w nadchodzącym tygodniu — mówił dziennikarzom Broniarz. Podkreślił, że związkowcy będą nadal rozmawiać z politykami. Nie tylko tymi z koalicji rządzącej, ale też z opozycją.

ZNP chce podwyżek. Broniarz rozczarowany Nowacką

— W dalszym ciągu domagamy się 15-procentowej podwyżki dla nauczycieli od nowego roku. Ta liczba jest niezmienna. Nie akceptujemy 3-procentowej podwyżki zapisanej w projekcie budżetu na 2027 r. — zaznaczał Broniarz. Wyraził swoje rozczarowanie postawą minister edukacji narodowej, która obiecywała większe pieniądze dla pracowników oświaty.

— Jeżeli pani Nowacka mówiła o 11-procentowym wzroście wynagrodzeń, za którym miała się opowiadać, i zrobiła to ad hoc, bez jakiegokolwiek poparcia czy decyzji rządu, to popełniła poważny błąd — zarówno natury politycznej, jak i składając nauczycielom deklarację bez pokrycia. Natomiast jeżeli pani minister miała legitymację do złożenia tego rodzaju deklaracji, chcielibyśmy, żeby się z niej wywiązała — stwierdzał.

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