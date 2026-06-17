Co dalej z podwyżkami dla nauczycieli? Szefowa MEN: To nasze zobowiązanie

W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła propozycję wzrostu wynagrodzeń w budżetówce na poziomie 3 proc. w 2027 r. O to, co dalej z podwyżkami nauczycieli, była pytana Barbara Nowacka.

– Inflacja szacowana przez ministra finansów była na poziomie 2,5 proc. i po bardzo długich dyskusjach przed Radą Ministrów (...) udało się wynegocjować te 3 proc. Minister finansów zadeklarował też, że jeżeli będą zmiany inflacyjne, to on oczywiście będzie w szczególności wspierał budżetówkę – poinformowała szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej na antenie RMF FM.

Podwyżki dla nauczycieli? Szefowa MEN reaguje

Barbara Nowacka podkreśliła, że wynagrodzenia nauczycieli muszą rosnąć. – Coraz więcej nauczycieli, jak i innych grup zawodowych, które nie zarabiają super, wpadają w drugi próg podatkowy i to jest kolejne rozwiązanie, o którym stale rozmawiamy z ministrem finansów, co zrobić, żeby ta sprawiedliwość, w tym sprawiedliwość podatkowa, była większa – wskazała minister edukacji.

– Minister finansów ma pełną świadomość, że pewne grupy, w szczególności nauczyciele, wymagają szczególnych działań, ale też mówi: „nie będę różnicował grup zawodowych”. Natomiast liczę, że projekt obywatelski, który przygotowało ZNP, on musi przez nas być doprowadzony skutecznie do końca i mam świadomość, że jest to duże wyzwanie, ale jest to też nasze zobowiązanie. Nauczyciele muszą zarabiać dobrze – podkreśliła raz jeszcze Barbara Nowacka.

Głośny projekt utknął w martwym punkcie? Szef ZNP: Nadużycie naszej cierpliwości

Projekt, który ma zapewnić realny wzrost pensji nauczycieli, co ma nastąpić poprzez powiązanie wysokości wynagrodzeń tej grupy zawodowej z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, zdaniem Sławomira Broniarza utknął w martwym punkcie. Podjęcie prac w tym zakresie było obiecywane przez premiera Donalda Tuska.

– Stąd oburzenie, zniechęcenie i zniecierpliwienie – wskazywał na początku maja szef Związku Nauczycielstwa Polskiego w podcaście „Rozmowa Wprost”. – To jest kolosalne nadużycie naszej cierpliwości – podkreślił nasz rozmówca.

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