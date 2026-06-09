Podwyżki dla budżetówki. Tusk wskazał kwoty

Wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej wzrosną w przyszłym roku o 3 proc. Informację tę przekazał premier Donald Tusk podczas wtorkowej konferencji prasowej, podkreślając, że choć rząd chciałby zaoferować pracownikom sektora publicznego wyższe stawki, kluczowym priorytetem pozostaje ochrona realnej wartości płac przed inflacją.

– Chcielibyśmy, by to było więcej. Pilnujemy, żeby inflacja nie zjadała tych podwyżek – powiedział we wtorek Donald Tusk.

Podczas wtorkowego posiedzenia Rada Ministrów zajmowała się szerokim pakietem założeń makroekonomicznych. W agendzie spotkania znalazły się projekty propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w budżetówce na 2027 r., a także prognozy gospodarcze oraz plany dotyczące kształtowania się minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej.

Mimo poruszenia tych tematów, szef rządu nie ogłosił jeszcze ostatecznej decyzji gabinetu w sprawie poziomu płacy minimalnej na przyszły rok.

Zgodnie z niedawnymi rekomendacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, najniższa krajowa miałaby wzrosnąć z obecnych 4806 zł brutto do 4986 zł brutto, co oznaczałoby podwyżkę o 180 zł (3,7 proc.). Z kolei minimalna stawka godzinowa – po wzroście o 1,20 zł – ma według propozycji resortu wynieść 32,60 zł.

Propozycje te wciąż czekają na finalne zatwierdzenie przez Radę Ministrów.

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