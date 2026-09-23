Rzecznik Praw Dziecka komentuje głośną sprawę: Byłam świadkiem przemocy

Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak skomentowała artykuł portalu Zero.pl na swój temat. W długim tekście dziennikarze zarzucają jej, że jedną ze spraw potraktowała osobiście i zastosowała nadzwyczajne środki, by rozdzielić rodziców z małymi dziećmi.

RPD zobaczyła agresywną matkę. Kolejnego dnia dzieci zabrano

Dziennikarze opisali sytuację, w której RPD była świadkiem szarpania dziecka. Gdy zareagowała, od jego matki usłyszała wulgaryzmy pod swoim adresem. Sprawę zgłosiła więc na policję, ale ta nie znalazła podstaw do działania i przekazała informacje do sądu rodzinnego. Sąd również nie stwierdził potrzeby odbierania rodzicom dzieci, choć osoba z biura RPD miała dwukrotnie dzwonić bezpośrednio do sędziego w tej sprawie.

Rodzinę odwiedził kurator, który także nie zareagował. Zero.po opisało spotkanie na komisariacie, do którego doszło w sobotę. Uczestniczyła w nim RPD Horna-Cieślak i policjantka, która wydała decyzję o nakazie opuszczenia mieszkania przez rodziców dzieci w wieku 3 i 4 lat oraz o zakazie zbliżania się. Policja zdementowała już doniesienia, że w spotkaniu uczestniczył też Komendant Stołeczny Policji.

Rodzice nie byli w stanie zabezpieczyć opieki nad dziećmi, dlatego trafiły one do placówki opiekuńczo-wychowawczej, czyli do domu dziecka. Doszło do tego bez udziału sądu, który dopiero następczo oceniał zasadność zastosowania takich środków. Ten nakazał natychmiastowe wydanie dzieci rodzicom.

Sąd ostro ocenił zachowanie Rzeczniczki Praw Dziecka

Sąd wypowiadał się też na temat zaangażowania Rzeczniczki Praw Dziecka. W uzasadnieniu postanowienia czytamy, że jej działania mogły świadczyć o „próbie wykorzystania autorytetu piastowanego urzędu do przeforsowania z góry założonej, na podstawie osobistego poczucia obrażenia przez matkę małoletnich, tezy o konieczności zabrania jej dzieci”.

Zauważono przy tym, że „rodzice stanowią główny punkt odniesienia oraz jedyne źródło poczucia bezpieczeństwa. W tak wczesnej fazie życia potrzeba stałego, niezakłóconego kontaktu z matką i ojcem jest fundamentalna, a nagłe, przymusowe odseparowanie od nich i umieszczenie w obcym miejscu generuje dla tak małych dzieci potężną, trudną do wyobrażenia traumę, której negatywne skutki psychologiczne mogą rzutować na całe ich przyszłe dorosłe życie”.

W uzasadnieniu swojego postanowienia sąd idzie nawet dalej. Stwierdza, że całokształt działań podjętych wobec tej konkretnej rodziny „może nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej”, a „machina państwowa i urzędowa została tu uruchomiona w sposób rażąco nieproporcjonalny do zaistniałego zdarzenia”.

Rzecznik Praw Dziecka reaguje na medialną burzę

Monika Horna-Cieślak odpowiedziała na artykuł w krótkim oświadczeniu na X. „Byłam świadkiem stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec kilkuletnich dzieci w miejscu publicznym. Poza stosowaniem przemocy fizycznej, Matka wyzywała dziecko w wulgarny sposób w tym m.in. „ty „k****”. Jako świadek przemocy zawiadomiłam policję” – pisała.

„Nie zgadzam się na marginalizowane przemocy wobec dzieci i każdym takim zachowaniom będę się stanowczo sprzeciwiać. Biuro Rzecznika Praw Dziecka jest w posiadaniu pełnej dokumentacji i materiału dowodowego dotyczącego tej rodziny i wcześniejszych form stosowania przemocy wobec dzieci – w szczególności Niebieskich Kart, informacji ze strony sąsiadów” – zwracała uwagę.

„Materiał dokumentujący przemoc wobec dzieci pochodzi z 2025 r. Był gromadzony przez różne instytucje. Biuro Rzecznika Praw Dziecka, ale również inne właściwe służby, podjęły i nadal niezależnie podejmują działania mające na celu zabezpieczenie dzieci, gdyż ich sytuacja nadal wymaga ochrony” – informowała.

Patryk Słowik z redakcji Zero.pl zadał pod jej wpisem pytanie, czy faktycznie pracownik jej biura dzwonił do sędziego przed wydaniem rozstrzygnięcia. Z kolei Bartosz Lewandowski z Ordo Iuris zwracał uwagę, że odebranie dziecka z domu to według przepisów „ostateczna ostateczność”, która powinna mieć miejsce w sytuacjach skrajnych.

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