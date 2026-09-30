Jest decyzja ws. listu żelaznego dla Romanowskiego. „Bardzo mądra decyzja sądu”

30 września adwokat Bartosz Lewandowski poinformował, że były wiceminister sprawiedliwości otrzymał list żelazny, o który się wcześniej ubiegał. Do tej pory nie ustalono miejsca pobytu polityka, który przez ostatnie miesiące przebywał na Węgrzech, jednak po zmianie władzy miał opuścić Budapeszt.

Jest list żelazny dla Romanowskiego

„Sąd Okręgowy Warszawie wydał Marcinowi Romanowskiemu list żelazny, uchylając środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania od momentu uprawomocnienia się orzeczenia. Mój klient na terytorium Polski nie będzie mógł być zatrzymany i tymczasowo aresztowany, a ENA 'upada', jeśli postanowienie sądu się uprawomocni” – przekazał Bartosz Lewandowski. „Bardzo mądra decyzja sądu” – ocenił.

Jak wyjaśnił, sąd uznał jednocześnie, że „nie ma żadnego potwierdzenia, aby Marcin Romanowski był na terytorium Naddniestrza, ale nie ma to znaczenia dla wydania listu, skoro na pewno nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przepis wymaga wyłączenia ustalenia co do tej okoliczności” .

Lewandowski podkreślił również, że „wydanie listu żelaznego – na tym etapie śledztwa – jest uzasadnione interesem publicznym. Nie ma obecnie obawy, aby Marcin Romanowski podejmował działania o charakterze matactwa” . „Inne osoby występujące w śledztwie nie są tymczasowo aresztowane. Śledztwo może być kontynuowane z udziałem posła po jego stawiennictwie i leży to w interesie wymiaru sprawiedliwości” – dodał .

Lewandowski, pytany, kiedy Romanowski pojawi się w Polsce, przekazał, że „wszystko zależy po pierwsze od tego, czy prokuratura będzie skarżyć to postanowienie” oraz tego, „kiedy sąd apelacyjny będzie rozstrzygał ewentualnie ten środek odwoławczy” .

Prokuratura reaguje na ruch sądu ws. Romanowskiego

Po zakończeniu posiedzenia sądu prok. Piotr Woźniak kierujący śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości zapowiedział w rozmowie z dziennikarzami, że zostanie złożone zażalenie na decyzję ws. listu żelaznego. – Uważam, że temu konkretnemu podejrzanemu nie możemy zaufać – ocenił prokurator.

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