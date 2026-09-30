Schrony w całej Polsce czeka duża zmiana. Ministerstwo wydało komunikat

W środę (30 września) ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji opublikowało komunikat prasowy dot. schronów.

„Ponad 86 tys. punktów schronienia w Polsce zostanie oznakowanych” – zapowiedział resort Marcina Kierwińskiego.

Schrony w Polsce. Ministerstwo przekazało nowe informacje

„MSWiA podjęło decyzję, że do końca 2026 r. wszystkie punkty schronienia w kraju zostaną wyraźnie oznakowane w przestrzeni publiczne” – poinformował resort.

Cel jest jeden – ma to umożliwić mieszkańcom Rzeczpospolitej łatwe ustalenie lokalizacji danego punktu. „Dzięki temu obywatele będą mogli łatwo i szybko zidentyfikować miejsca zapewniające podstawową ochronę w sytuacjach zagrożenia, tj. atak z powietrza, zamach terrorystyczny lub nagłe zjawiska pogodowe” – podkreślono.

Więcej informacji ws. MSWiA przekazało w art. na rządowej witrynie.

Resort „przygotowuje zmianę rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”. „W nowelizacji dodany zostanie wzór oznakowania punktów schronienia: międzynarodowy znak obrony cywilnej (pomarańczowy kwadrat i niebieski trójkąt) oraz napis: «PUNKT SCHRONIENIA».

Przypominamy, że każdy właściciel ma obowiązek umieścić to oznakowanie na nieruchomości oraz udostępniać punkt schronienia w przypadku ogłoszenia alarmu” – zaznaczono.

Gdzie się ukryć? W Polsce jest ponad 86 tys. schronów

Ministerstwo przypomniało, że aktualną listę schronów w całej Polsce obywatele znajdą na platformie Gdzie się ukryć (serwis gdziesieukryc.pl). Po wejściu na stronę oczom ukazuje się liczba. Punktów takich na terytorium RP jest dziś dokładnie – 86 591.



W aplikacji znajdują się też poradniki czy numery telefonów alarmowych (m.in. ogólnopolski – 112). Można tam nawet sprawdzić aktualną dla danej lokalizacji pogodę.

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