Nawet prof. Antoni Dudek jest zaskoczony decyzją Nawrockiego. „1-0 dla Tuska”
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Nawet prof. Antoni Dudek jest zaskoczony decyzją Nawrockiego. „1-0 dla Tuska”

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Prof. Antoni Dudek
Prof. Antoni Dudek Źródło: FORUM / Krzysztof Zuczkowski / Forum
Prof. Antoni Dudek ostro ocenił podpis Karola Nawrockiego pod ustawą paliwową. Uznał decyzję prezydenta za oznakę słabości i punkt dla Donalda Tuska.

Podpisanie rządowej ustawy paliwowej przez Karola Nawrockiego wywołało mocny komentarz prof. Antoniego Dudka. Politolog ocenił na Facebooku, że prezydent po raz pierwszy od objęcia urzędu okazał słabość.

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„Niezależnie od zaklęć jakie będą teraz wygłaszać jego fani, ich ukochany twardziel okazał po raz pierwszy słabość. Ustawka na stacji benzynowej: 1-0 dla Tuska” – napisał.

W czwartek, 1 października 2026 r. prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym. Przepisy mogą więc wejść w życie, zanim TK rozstrzygnie, czy są zgodne z konstytucją.

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Donald Tusk odpowiedział na decyzję prezydenta wpisem w serwisie X. „To nie ja wygrałem. Wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa” – przekonywał premier.

Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział spadek cen na stacjach o około 1 zł na litrze. To deklaracja rządu, którego działania Nawrocki ostro skrytykował w czwartkowym orędziu.

Prezydent przekonywał, że odpowiedzialność za wysokie ceny paliw i konstytucyjność przyjętych rozwiązań ponosi rząd. Podpis pod ustawą tłumaczył chęcią zakończenia sytuacji, w której jego zdaniem Polacy są politycznymi zakładnikami.

Nawrocki zażądał też natychmiastowych obniżek. Według niego ceny powinny spaść do poziomu obiecanego obywatelom w kampanii wyborczej.

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Prezydent przypomniał również o własnym projekcie „Paliwo Kosztuje Normalnie”, złożonym w Sejmie we wrześniu. Propozycja przewiduje m.in. zwolnienie sprzedaży paliw z podatku od sprzedaży detalicznej, możliwość elastycznego obniżania akcyzy oraz ustawowe limity marż rafineryjnych, importowych i hurtowych.

Zdaniem Nawrockiego taki mechanizm pozwoliłby natychmiast obniżyć cenę paliwa o ponad 2 zł na litrze. Prezydent zarzucił marszałkowi Sejmu, że blokuje prace nad projektem. Oskarżył też rząd o czerpanie korzyści z wysokich cen paliw: większych wpływów z VAT oraz zysków Orlenu, które mogłyby przełożyć się na dywidendę dla państwa.

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Źródło: WPROST.pl / Facebook