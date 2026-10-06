CBA w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Działania zleciła prokuratura

We wtorek 6 października do siedziby Rzecznika Praw Obywatelskich weszli funkcjonariusze CBA. Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński potwierdził tę kwestię w rozmowie z Wirtualną Polską.

CBA w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. To ruch prokuratury

– Agenci CBA działają na polecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Zabezpieczają w tym momencie materiały na potrzeby śledztwa, ale o szczegóły proszę pytać prokuraturę – mówił dziennikarzom Dobrzyński. WP dowiedziała się, że śledztwa nie prowadzi w tej sprawie sama CBA. Jej funkcjonariusze zostali wysłani jedynie do zabezpieczenia materiałów.

To kolejna w krótkim czasie problematyczna sytuacja dla Rzecznik Praw Dziecka Moniki Hornej-Cieślak. W czerwcu tego roku doszło do wizerunkowej wpadki, kiedy RPD zakończył akcję rozdawania darmowych lodów najlepszym uczniom w Pszczynie. Argumentowano to tworzeniem presji i wykluczenia poprzez uzależnianie nagród od wyników w nauce. Interwencję skrytykowała wówczas minister edukacji Barbara Nowacka.

Fatalna passa RPD. Lato, które pogrzebało karierę Horny-Cieślak?

Kilka dni później w TVN24 pojawiła się relacja około 20 pracowników Biura Rzecznika Praw Dziecka, którzy mówili o stresie, przeciążeniu pracą, nocnych wiadomościach, kontroli i ogólnym wypaleniu. W odpowiedzi otrzymaliśmy oświadczenie o braku powództwa o mobbing i zwiększeniu zatrudnienia przez RPD z 72 do ponad 160 osób.

W sierpniu w Monikę Horną-Cieślak uderzył portal Zero.pl. Ze szczegółami opisano interwencję samej RPD, która była świadkiem szarpania dziecka. Jej nadzwyczajne zaangażowanie doprowadziło do odebrania małych dzieci rodzicom, co ostro skrytykował sąd, nakazujący później natychmiastowy powrót dzieci do domu. Padły też stwierdzenia, takie jak „przemoc instytucjonalna” czy „rażąco nieproporcjonalna” reakcja urzędników.

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