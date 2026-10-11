Groził Donaldowi Tuskowi i miał planować atak. Policja zatrzymała mężczyznę

O zatrzymaniu poinformował w niedzielę po południu minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. „Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję” – przekazał szef MSWiA

Minister nie ujawnił tożsamości zatrzymanego, miejsca przeprowadzenia akcji ani sposobu, w jaki miał zostać dokonany planowany atak. Nie wiadomo również, czy mężczyzna usłyszał już zarzuty i jaka może być ich kwalifikacja prawna

Donald Tusk reaguje na zatrzymanie

Do informacji przekazanej przez Kierwińskiego odniósł się również premier. Donald Tusk podziękował funkcjonariuszom za przeprowadzenie akcji. „Mężczyzna, który groził atakiem, został zatrzymany. Dziękuję policji za szybką i zdecydowaną akcję” – napisał szef rządu.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał z kolei informację, że mężczyzna został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Zatrzymanie to miało miejsce kilka godzin po ujawnieniu informacji o możliwym zamachu na premiera oraz wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

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