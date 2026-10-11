„Duże prawdopodobieństwo spełnienia gróźb”. Nowe informacje o możliwym zamachu na Tuska

Służby przekazały nowe informacje dotyczące możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Po zakończeniu pilnego spotkania w Centrum Antyterrorystycznym ABW przedstawiciele władz podkreślili, że otrzymanego sygnału nie traktują jak zwykłej pogróżki.

– Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gróźb – powiedział rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Jak zaznaczył, sprawa jest traktowana „śmiertelnie poważnie”.

Informacja trafiła przez Służbę Ochrony Państwa

Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka poinformowała, że zgłoszenie dotyczące potencjalnego ataku zostało przekazane policji za pośrednictwem Służby Ochrony Państwa. Wiadomość wpłynęła w niedzielę na skrzynkę SOP.

Dobrzyński wskazał, że służby otrzymują informacje z wielu kanałów – między innymi ze źródeł operacyjnych, mediów oraz serwisów społecznościowych. Nie ujawnił jednak, skąd pochodzi sygnał dotyczący Tuska i Kosiniaka-Kamysza ani kto miałby stać za groźbami.

„Rzeczpospolita” podała jednak, powołując się na swoje źródła, że autorem wiadomości nie był sam zamachowiec. Nadawca był jednak w stanie poinformować służby o jego planach i dosyć szczegółowo je opisał. „Gazeta Wyborcza” dodała też, że informacja o możliwym zamachu „zawierała dane dotyczące adresów, gdzie mogą przebywać premier i szef MON oraz ich planów na najbliższy czas”.

Rzecznik tłumaczył, że zdecydowano się publicznie poinformować o sprawie ze względu na wiarygodność otrzymanej informacji. Przypomniał jednocześnie, że z miesiąca na miesiąc do policji, SOP i służb specjalnych wpływa coraz więcej gróźb dotyczących Polski i Polaków.

Pilna odprawa w Centrum Antyterrorystycznym ABW

W niedzielę o godz. 11 w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpoczęło się spotkanie przedstawicieli policji, Służby Ochrony Państwa i ABW. W odprawie uczestniczyli również minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Podczas narady funkcjonariusze przeanalizowali otrzymany sygnał i ustalili dalsze czynności. Szczegóły zaplanowanych działań nie zostały podane do wiadomości publicznej.

Nie wiadomo, kto miałby przygotowywać ewentualny zamach, gdzie mogłoby do niego dojść ani w jaki sposób miałby zostać przeprowadzony. Służby nie poinformowały również o żadnych zatrzymaniach.

Jacek Dobrzyński zapewnił, że premier jest objęty ochroną, a odpowiednie służby dbają o jego bezpieczeństwo. Zapowiedział, że informacje o efektach prowadzonych działań zostaną przekazane, gdy pozwoli na to charakter sprawy.

Donald Tusk dowiedział się rano

Pierwsze informacje o zagrożeniu przekazano w niedzielę przed południem. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował w Polsat News, że według jego wiedzy Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz dowiedzieli się o sprawie około godz. 7 rano.

Szłapka przyznał, że informacje o potencjalnych zagrożeniach pojawiają się także w innych sytuacjach, jednak tę określił jako „wyjątkowo niepokojącą”. Właśnie dlatego ministrowie zdecydowali o pilnym połączeniu działań kilku służb.

Rzecznik rządu zaznaczył jednocześnie, że premier pracuje w Warszawie w normalnym trybie. Otrzymana informacja nie spowodowała widocznej zmiany jego planu dnia.

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