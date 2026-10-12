Fałszywy pasek Republiki trafił na konta dziennikarzy. Rachoń zapowiada pozwy

W serwisie X rozpowszechniano grafikę stylizowaną na kadr z TV Republika. Umieszczono na niej napis: „Władimir Putin dba bardziej o interesy Polski niż Tusk”. Jarosław Olechowski, szef wydawców stacji, zapewnił, że taki pasek nie pojawił się na antenie. Według Olechowskiego obraz miał widoczne oznaczenie wskazujące na wygenerowanie przez sztuczną inteligencję. Mimo to udostępniali go politycy Koalicji Obywatelskiej i dziennikarze. Olechowski zarzucił im rozpowszechnianie fałszywego przekazu i wykorzystywanie go do atakowania Republiki.

Wieliński usunął wpis o TV Republice. Zieliński cofnął udostępnienie

Grafikę opublikował m.in. Bartosz Wieliński, zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”. Opatrzył ją komentarzem „Maski opadły”, po czym usunął wpis. Robert Zieliński z TVN24 również przekazał materiał dalej, a następnie anulował udostępnienie.

Na zasięg publikacji zwrócił uwagę Marek Magierowski. Według podanych przez niego danych wpis przed usunięciem zgromadził 44 tys. odsłon, 3 tys. polubień i 602 udostępnienia. Magierowski podkreślił, że pasek przedstawiony na grafice nie został wyemitowany.

Rachoń zapowiada pozwy. Wskazał dwa nazwiska

Michał Rachoń, dyrektor programowy Republiki, zapowiedział skierowanie prywatnych aktów oskarżenia i pozwów cywilnych przeciwko Wielińskiemu oraz Zielińskiemu. Poinformował również o planowanych pozwach wobec ich redakcji.

Rachoń określił rozpowszechniany materiał mianem dezinformacji i rosyjskiej propagandy. To zarzuty dyrektora programowego stacji.

Prawdziwe paski Republiki też wywołały krytykę

Spór o fałszywą grafikę pojawił się po kontrowersjach wokół rzeczywistych komunikatów stacji. Po atakach w szkołach Republika wyemitowała pasek: „Nie posyłaj jutro swoich dzieci do szkół – zamachowcy grożą, że zabiją jutro 60 dzieci”. Na antenie pojawiały się również belki łączące sytuację w szkołach z rządami Donalda Tuska i polityką Barbary Nowackiej. Przekaz krytykowano w kontekście apeli policji o niepowielanie niezweryfikowanych informacji.

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