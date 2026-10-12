Żurek zagrał va banque ws. głośnego śledztwa. „Ma opinię takiego, co jeździ po bandzie”

Waldemar Żurek zdecydował, że to Marek Wełna poprowadzi jedno z najważniejszych postępowań w kraju. To właśnie ten śledczy stanie na czele zespołu, który zajmie się badaniem afery Zondacrypto.

– Trochę dziwię się, że na niego postawił – mówi rozmówca „Newsweeka” znający zarówno ministra sprawiedliwości, jak i prokuratora. Jak dodaje, „Marek Wełna może działać szybko i zdecydowanie, ale taka strategia niesie też ryzyko dla jego politycznych patronów”.

Afera Zondacrypto uderzy w prawicę?

Sprawa giełdy kryptowalut stała się jednym z najpoważniejszych problemów politycznych dla środowisk związanych z prawicą. Firma, działająca wcześniej jako BitBay, była powiązana z Sylwestrem Suszkiem, który zaginął w 2022 r. Później biznes przejął Przemysław Kral i zmienił nazwę giełdy na Zondacrypto. Po upadku przedsięwzięcia klienci mogli stracić setki milionów złotych.

Według doniesień, Przemysław Kral zdecydował się współpracować z prokuraturą. Donald Tusk publicznie przywoływał fragmenty jego zeznań dotyczących Zbigniewa Ziobry i możliwych korzyści finansowych. Wśród wątków pojawiły się również doniesienia o obietnicy ułaskawienia przez prezydenta Karola Nawrockiego. Marek Wełna ma teraz wydobyć ze sprawy jak najwięcej informacji.

Marek Wełna. Kim jest prokurator od afery Zondacrypto?

Prokurator zaczynał swoją karierę śledczego na początku lat 90. Pracował między innymi w Bochni, Brzesku, Tarnowie i Krakowie. Rozpoznawalność zdobył dzięki śledztwu dotyczącym mafii paliwowej, rozpoczętemu w 2002 r. Postępowanie obejmowało podejrzenia wyłudzeń podatkowych, prania pieniędzy i korupcji, ale ostateczne rezultaty procesu rozczarowały część obserwatorów.

– Ma opinię takiego, co jeździ po bandzie. Jego pierwsze wielkie śledztwo skończyło się jednak uniewinnieniami i odszkodowaniami za areszty. Wydawało się, że będzie z procesu mafii paliwowej petarda, a wyszedł kapiszon – ocenia jeden z rozmówców „Newsweeka”.

Później jego kariera kilkukrotnie wyhamowywała. Marek Wełna twierdził, że za rządów PiS wywierano na niego naciski, by szukał materiałów obciążających politycznych przeciwników partii. W 2016 r. trafił do prokuratury rejonowej w Nowej Hucie. Po zmianie władzy w 2023 r. wrócił do Prokuratury Krajowej.

Konflikt z prokuratorem

W ostatnich latach Marek Wełna obejmował kolejne stanowiska, a następnie przejął ważne postępowania prowadzone na Śląsku, w tym dotyczące Zondacrypto. 24 września 2026 r. awansował do Prokuratury Krajowej.

Część prokuratorów uważa, że przeniesienie postępowania do Warszawy ułatwi jego prowadzenie. Inni wskazują, że śledztwo jest szczególnie wrażliwe politycznie, a jego tempo może stać się przedmiotem sporów. Powód? Marek Wełna pozostaje w napiętych relacjach z prokuratorem krajowym Dariuszem Kornelukiem. Waldemar Żurek nie może jednak swobodnie go odwołać: zmiana na tym stanowisku wiąże się ze sporem prawnym i wymogiem zgody prezydenta.

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