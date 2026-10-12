Polscy wędkarze mistrzami Europy. „Pobiliśmy własny rekord!”

EKO BAITS Team Poland – drużyna wędkarska, w której składzie jest: Mariusz Stępień, Ernest Buć i Łukasz Grudowski – zwyciężyła w 10. mistrzostwach Stairs2Hell.

Jak przypomniała stacja Polsat News – to ich drugie zwycięstwo z rzędu.

Wędkarze z Polski słynni w całej Europie. „ Jako jedyni bronimy tak prestiżowego tytułu!”

O swoim wielkim sukcesie grupa wędkarzy z Polski informowała na platformie Facebook w dniu 10 października. „Robimy to znowu!” – triumfowali.

„Tak, robimy to już trzeci raz, ale tym razem okoliczności są absolutnie WYJĄTKOWE” – zaznaczyli. Faktem jest bowiem, że EKO BAITS otwierali podium w roku 2021, 2025 i 2026. „Pobiliśmy własny rekord wagi sumarycznej!Jako jedyni na świecie w historii bronimy tak prestiżowego tytułu! Kończymy zawody z TRZEMA KARPIAMI [ponad] 25 KG!” – wskazali w sobotnim poście (wpisie).

Ile ważyły wszystkie złowione przez nich okazy? Jak poinformowała redakcja PS, ze zbiornika wodnego Nové Mlýny na terenie Czech (na południu Moraw) wyciągnęli blisko 77 kg ryb (poprzedni rekord – ustanowiony przez nich pięć lat temu – wynosił prawie 74,5 kg).

Polskie trio zwyciężyło we wszystkich kategoriach – poza jednym wyjątkiem. Chodzi o rekord masy pojedynczego okazu – w tym przypadku to Czesi okazali się od nich lepsi, bo wyłowili karpia o wadze ponad 27 kg.

O zawodach napisała lokalna gazeta – dziennik „Breclavsky denik” – który wspomniał, że w ciągu paru dni wędkarze z całej Europy złowili łącznie niemal cztery tony ryb.

Kilka zdań o mistrzostwach Stairs2Hell

Warto zaznaczy, że zawody trwają aż 142 godz., czyli prawie sześć dni.

O zwycięstwie decyduje zaś łączna waga trzech największych wyciągniętych z wody karpi – nie liczba złowionych ryb. Największy karp, jakiego złowiono w trakcie mistrzostw Stairs2Hell, ważył niemal 30 kg.

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