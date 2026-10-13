Czarzasty apeluje do Nawrockiego.  „Zróbmy coś pierwszy raz wspólnie”

Włodzimierz Czarzasty – marszałek izby niższej Parlamentu – opublikował na platformie X krótki materiał wideo. Na nagraniu polityk zwraca się do Karola Nawrockiego, by ten sprawił wejście w życie nowych przepisów.

Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (która, w uproszczeniu, umożliwi blokowanie nielegalnych treści w internecie). W związku z atakami nożowników w szkołach ministerstwo cyfryzacji (resort Krzysztofa Gawkowskiego) naciskał, by projekt został pilnie uchwalony przez Sejm - tak też się stało 8 października (w czwartek – podczas 66. posiedzenia).

„Nie mówcie, że ta ustawa ogranicza wolność”

Czarzasty w filmie, podczas którego kieruje słowa do Nawrockiego, wskazuje, że Polacy są „przerażeni hejtem [przejawami nienawiści – red.] w internecie”. – Chciałem zaapelować do pana Przemysława Czarnka [byłego ministra edukacji – red.], do pana Nawrockiego – nie mówcie, że ta ustawa ogranicza wolność. Ta ustawa ogranicza złe rzeczy, ogranicza głupotę – zapewnił.

Marszałek przypomniał, że głowa państwa ma dzieci – tak samo, jak on. – I mam też wnuczkę. Myślę, że w imię pana dzieci, moich dzieci – ale przede wszystkim w imię dzieci wszystkich Polek i Polaków i bezpieczeństwa młodego pokolenia – powinien pan tę ustawę podpisać i powinien pan stanąć razem z nami po dobrej stronie światła – stwierdził. – Trzeba o nasze dzieci walczyć, nie ma co kluczyć, nie ma co się kłócić. Zróbmy coś wspólnie – może pierwszy raz, ale sprawa jest tego warta – ocenił.

Wielu polityków opozycji nowelizację widzi jako zagrożenie dla wolności słowa w sieci. – Pan premier, mówiąc dzisiaj, próbując powiązać prezydenta z tą sprawą, mówił o hejcie w internecie, mówił o tym, że trzeba zatrzymywać te wszystkie niepożądane treści. Tak, trzeba zatrzymywać, ale trzeba także zachować tę kwestię, która jest fundamentem demokracji, a więc wolność słowa – zaznaczał na sali plenarnej, z poziomu mównicy sejmowej szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

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