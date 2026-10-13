Czarzasty nie wytrzymał po ruchu Trumpa. Wystarczyło jedno zdanie

-Analitycy słusznie mówią o bezporządku dzisiejszego świata, to jest przechodzenie do jakiejś nowej rzeczywistości, której my jeszcze nie znamy – mówił Włodzimierz Czarzasty podczas drugiego dnia Warsaw Security Forum. – Powiem wprost tym, którzy mają jakieś wątpliwości: Ukraina jest ofiarą, a Władimir Putin jest mordercą. Trzeba mówić jasno: dobro jest dobrem, zło jest złem – podkreślił marszałek Sejmu.

– Jednym z największych wyzwań jest nieprzewidywalna polityka USA. Donald Trump prowadzi wrogie działania, zmuszając Wołodymyra Zełenskiego do zawieszania broni na fatalnych zasadach, ale nie zmienia to faktu, że Stany Zjednoczone są dla nas podstawowym gwarantem bezpieczeństwa. Nie możemy się zgodzić na politykę transakcyjną, która zamieni politykę wartości – dodał polityk Lewicy.

– Europa wcale nie jest słaba, to my dźwigamy na swoich barkach główny ciężar pomocy Ukrainie. Nie ma dzisiaj wolnej Europy i wolnej Polski bez wolnej Ukrainy – stwierdził Włodzimierz Czarzasty.

W dalszej części swojego wystąpienia Włodzimierz Czarzasty zaznaczył, że Polska jest specjalistą w kwestii rozumienia hasła solidarność. – Musimy wierzyć w swoją siłę. Dzisiaj europejskim spoiwem musi być solidarność – komentował.

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