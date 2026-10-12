Tusk wysłał jasny sygnał. „Polska nie da się zastraszyć”

Donald Tusk wziął udział w sesji otwierającej Warsaw Security Forum. Premier poświęcił większość swojego wystąpienia, aby wysłać Rosji jasny sygnał, że kwestie związane ze wsparciem dla Ukrainy nadal pozostają priorytetem dla Europejczyków i całego wolnego świata.

– Dla Polaków, ale myślę też, że dla całej Europy i świata zachodniego kwestia bezpieczeństwa przestała być abstrakcyjnym tematem naukowych debat. To już dawno nie jest problem akademicki, to już dawno nie jest eseistyka. To są bardzo konkretne zagrożenia wynikające z agresji rosyjskiej na Ukrainę – powiedział premier.

– Chciałbym wykorzystać ten moment, aby nazwać kilka oczywistych prawd po imieniu. Zakłamywanie rzeczywistości może być jednym z największych sojuszników rosyjskiego agresora. Nie możemy pozwolić sobie w Europie na żadną nutkę iluzji w kontekście tego, co dzieje się teraz w Ukrainie – dodał szef polskiego rządu.

Donald Tusk zaznaczył, że nikt nie jest bardziej zainteresowany pokojem i deeskalacją niż Ukraina i Polska. – Jeśli Ukraina walczy, to o przetrwanie, a Rosja walczy o dominację. Droga do pokoju nie wiedzie przez słabość, ale przez powstrzymanie agresora, wszystkimi możliwymi sposobami – podkreślł.

- Nikt i nic nie zdejmie pełnej, 100-proc. odpowiedzialności Rosji za wojnę w Ukrainie. Każdy, kto próbuje tu symetrii, każdy kto sugeruje, że to Ukraina jest odpowiedzialna za wojnę, daje niezwykle cenny prezent agresorowi, Władimirowi Putinowi – oświadczył.

W dalszej części swojego wystąpienia Donald Tusk podkreślił, jak ważne jest wspieranie Ukrainy. – Słyszę coraz więcej głosów o tym, że powinniśmy przestać wspierać Ukrainę. Jeszcze niewielu tych patriotów chce otwarcie wspierać Rosję, ale wielu uważa, że to Ukraina jest problemem. Chcę jasno powiedzieć: jeśli masz na uwadze interes, bezpieczeństwo i suwerenność Polski, to twoim obowiązkiem jest wspieranie Ukrainy przed rosyjską agresją. Każdy, kto z jakichś przyczyn, zdrady, głupoty, pieniędzy, chce osłabić Ukrainę, działa jednoznacznie przeciwko własnemu narodowi. Każdy patriota w Polsce powinien myśleć, w jaki skuteczny sposób pomóc Ukrainie obronić się – ocenił premier.

Szef rządu poinformował także, że rozmawiał z dowódcą NATO w Europie gen. Alexusem Grynkewichem i przygotowują się na różne scenariusze. – To, co od niego usłyszałem, napawa mnie optymizmem. Trudno być optymistą w tych trudnych czasach, ale optymizmem napawa mnie determinacja i stopień przygotowania do różnych scenariuszy. W tej rozmowie miałem partnera, który nie ma żadnych złudzeń co do zamiarów Rosji – zaznaczył premier.

Donald Tusk zapowiedział również, że będzie próbował wywierać naciski na europejskich partnerów, aby UE przyjęła kolejny pakiet sankcji wymierzonych w Rosję. – To jest moment, w którym Europa, USA i cały Zachód powinny pokazać Rosji i Putinowi, że są gotowe powstrzymywać Rosję jeszcze bardziej zdecydowanymi metodami. Mam na myśli przede wszystkim sankcje – tłumaczył szef polskiego rządu. – Nie możemy mieć żadnych iluzji w kontekście motywacji Rosji. Pojadę do Brukseli, aby wynegocjować zwiększenie sankcji. Wysyłam jasny sygnał: Ukraina nie da się złamać i nie da się zastraszyć. Polska, Europa i cały wolny świat nie dadzą się złamać i zastraszyć. Ten sygnał musi pójść dzisiaj z każdej stolicy, od Warszawy po Waszyngton – zapowiedział polityk.

Wkrótce więcej informacji