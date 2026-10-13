Andrzej Nowak w Kapitule Orderu Orła Białego. Prezydent Nawrocki powołał historyka

Prezydent Karol Nawrocki we wtorek 13 października wręczył prof. Andrzejowi Nowakowi akt powołania do Kapituły Orderu Orła Białego. Kancelaria Prezydenta przekazała dodatkowo, że nominacje na kolejną kadencję otrzymali prof. Michał Kleiber i prof. Wojciech Roszkowski. Od razu po uroczystości miało miejsce posiedzenie Kapituły w uzupełnionym składzie.

Andrzej Nowak w Kapitule Orderu Orła Białego

Jak przekazała KPRP w komunikacie, podczas obrad członkowie Kapituły dokonali wyboru Kanclerza Orderu Orła Białego. Na to stanowisko trafił prof. Michał Kleiber. Z kolei sekretarzem Kapituły wybrano prof. Wojciecha Roszkowskiego. Przypomnijmy, że członkowie Kapituły Orderu Orła Białego są wybierani na pięcioletnią kadencję.

Prezydent, jako Wielki Mistrz Orderu, wybiera ich spośród Kawalerów Orderu Orła Białego. Zaznaczmy, że mowa o najstarszym i najważniejszym orderze państwowym w naszym kraju.

Order Orła Białego. Kim jest prof. Andrzej Nowak, wybrany do kapituły?

Prof. Andrzej Nowak uhonorowany Orderem Orła Białego został w 2019 roku. Jak podkreślano wówczas, było to dowodem uznania „znamienitych zasług w upowszechnianiu wiedzy historycznej i propagowaniu wartości patriotycznych”, a także podkreśleniem „osiągnięć w dziedzinie nauk humanistyczno–społecznych i popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie”.

Prof. Nowak to nie tylko historyk i publicysta. W latach 80. XX w. angażował się w działalność opozycyjną. Współorganizował tzw. Wolny Uniwersytet Jagielloński w stanie wojennym. Prowadził tam wykłady z tematów zakazanych dla grup robotniczych. Współpracował również z Chrześcijańskim Uniwersytetem Robotniczym i publikował w podziemnej „Arce” jako ekspert od kwestii sowieckich.

Kapituła Orderu Orła Białego składa się z sześciu osób. To oczywiście prezydent Karol Nawrocki oraz prof. Michał Kleiber, prof. Wojciech Roszkowski, Adam Bujak, prof. Andrzej Nowak i Bronisław Wildstein. Kapituła może wystąpić do prezydenta z inicjatywą nadania orderu lub jego pozbawienia. Ma również prawo do zabierania głosu i opiniowania we wszystkich sprawach związanych z orderem.

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