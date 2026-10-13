Nowrocky partnerem gali z udziałem prezydenta. Kancelaria milczy

Marka Nowrocky była jednym z partnerów gali KAPEO Rocky Boxing Night w Koszalinie, w której uczestniczył prezydent Karol Nawrocki. To kolejny przypadek, gdy głowa państwa pojawia się na wydarzeniu eksponującym logo marki, mimo wcześniejszych zapewnień Kancelarii Prezydenta o braku relacji marketingowych lub finansowych – zauważa portal Wirtualnemedia.pl.

– Współpracujemy z nią od dłuższego czasu, w bardzo dobrej atmosferze, i planujemy tę współpracę kontynuować – przekazał portalowi organizator gali Krystian Każyszka. Jak dodał, upominki od Nowrocky są wręczane zawodnikom w podziękowaniu za udział w wydarzeniach.

Organizator nie ujawnił jednak, czy współpraca ma charakter finansowy, czy barterowy, ani jaka jest wartość świadczeń przekazywanych przez markę.

Nawrocki na gali w Koszalinie

Podczas wizyty w Koszalinie prezydent odwiedził również Wyższą Szkołę Straży Granicznej oraz Górę Chełmską, gdzie spotkał się z mieszkańcami. Wieczorem pojawił się na gali bokserskiej, przy której eksponowana była marka Nowrocky.

Kontrowersje budzi znów powtarzalność takich sytuacji. W kwietniu Nowrocky sponsorowało galę w Kościerzynie, na której również pojawił się Nawrocki. Logo marki było wówczas widoczne przy ringu, na ściance oraz na nagrodach dla zawodników. Przedstawiciele spółki przekonywali, że obecność prezydenta była dla nich zaskoczeniem.

Wcześniej media opisywały również fotografie Nawrockiego w odzieży z logo Nowrocky, wykonane m.in. podczas spotkania z polskimi olimpijczykami we Włoszech. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapewniał wtedy, że głowy państwa i jej kancelarii nie łączą z marką żadne formalne ani nieformalne relacje marketingowe lub finansowe. Sam Nawrocki tłumaczył, że koszulkę oraz czapkę pożyczył od fotografa, ponieważ miał przy sobie wyłącznie oficjalne stroje.

Znak zarejestrowała siostra prezydenta

Spółkę sprzedającą produkty Nowrocky należy odróżnić od praw do samego oznaczenia. Według danych rejestrowych prezesem i jedynym wspólnikiem spółki jest Maciej Bartasun. Wniosek o rejestrację znaku towarowego złożyła natomiast Nina Nawrocka, siostra prezydenta.

Karol Nawrocki potwierdzał jej związek z prawami do znaku. Wyjaśniał, że chodziło o zabezpieczenie oznaczenia przed wykorzystaniem przez niepowołane osoby. Nikt nie przedstawił jednak warunków, na jakich spółka Bartasuna może z niego korzystać.

Zdaniem ekspertki do spraw komunikacji Moniki Czaplickiej brak formalnej umowy nie rozwiązuje problemu wizerunkowego. Powtarzająca się ekspozycja marki przy głowie państwa może być odbierana jak reklama, niezależnie od prawnego charakteru relacji. – Prestiż urzędu nie jest prywatnym aktywem do wynajęcia – podkreśliła ekspertka.

Wirtualnemedia.pl skierowały pytania do Kancelarii Prezydenta oraz Niny Nawrockiej. Dotyczyły one m.in. obecności marki podczas gali, relacji ze spółką i ewentualnego udziału prezydenta w przekazywaniu jej upominków. Przez tydzień nie otrzymały odpowiedzi.

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