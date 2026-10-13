Karol Nawrocki broni serii swoich wet. Podał dwie liczby

Prezydent Karol Nawrocki podpisał od początku kadencji 282 ustawy, a 45 odmówił podpisania. Dane te sam przedstawił w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. W ten sposób prezydent odpowiedział na zarzut, że wykorzystuje prawo weta do blokowania rządu i obniżania jego notowań przed wyborami parlamentarnymi.

– Tam, gdzie stawiam weto, są to weta konstruktywne. Celem weta zawsze jest lepsze prawo – przekonywał Nawrocki.

Jak zaznaczył, kilkanaście odrzuconych przez niego ustaw miało następnie zostać poprawionych przez rząd i ponownie przyjętych przez parlament.

Nawrocki o ustawie paliwowej. „Premier brał kierowców za zakładników”

Jednym z głównych tematów rozmowy była ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Pierwszą wersję przepisów Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli prewencyjnej. Kolejną podpisał, ale jednocześnie wystąpił o jej zbadanie przez TK już po wejściu regulacji w życie.

Prezydent podtrzymuje stanowisko, że obie wersje ustawy naruszają konstytucyjną zasadę niedziałania prawa wstecz. Odpowiedzialnością za ewentualną niekonstytucyjność przepisów obarczył rząd.

Jak tłumaczył, zdecydował się podpisać drugą ustawę, aby odebrać premierowi możliwość przekonywania, że to prezydent blokuje obniżkę cen na stacjach. – Premier Donald Tusk kijem bejsbolowym albo kilkoma przestaje okładać mnie, a zaczyna okładać Polskę i Polaków i bierze kierowców za zakładników – stwierdził Nawrocki.

Zaznaczył jednocześnie, że sama ustawa nie gwarantowała spadku cen paliw. – Dostał podpis pod ustawą, a mimo to wciąż nie ma paliwa po 5,19, nad czym boleję – dodał.

Prezydent: Kilkanaście ustaw zostało poprawionych

Jako przykład „konstruktywnego weta” Nawrocki wskazał ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Jej pierwszą wersję odrzucił, argumentując, że przewidywała nierealne do spełnienia wymagania dotyczące między innymi powierzchni kojców. Jednocześnie przedstawił własny projekt.

– Najpierw było bombardowanie Pałacu Prezydenckiego, a dopiero potem, w ciszy, z dala od opinii publicznej, udało się dojść do porozumienia i ustawa łańcuchowa została przyjęta i podpisana – mówił.

Według prezydenta podobnie przebiegały prace nad ustawami dotyczącymi transportu oraz pomocy obywatelom Ukrainy. Nawrocki przekonuje, że odrzucenie pierwszej wersji przepisów nie musi oznaczać definitywnego zablokowania reformy, jeżeli rząd podejmie rozmowy z Pałacem Prezydenckim.

Ministerstwo Finansów policzyło koszty wet

Pytania o strategię Nawrockiego pojawiają się między innymi w związku z wyliczeniami Ministerstwa Finansów. Według danych przekazanych wcześniej „Rzeczpospolitej” tylko sześć prezydenckich wet mogło uszczuplić dochody budżetu państwa w 2026 roku o ponad 8 mld zł.

Nawrocki odrzucił jednak zarzut działania zgodnie z zasadą „im gorzej, tym lepiej”. Wskazał na podpisanie 282 ustaw, przekazanie środków z prezydenckiego funduszu medycznego do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz własną propozycję tzw. pancerza budżetowego, która miała uszczelnić system VAT.

– Pojawia się pytanie do premiera Donalda Tuska: czy macie jakikolwiek inny plan uzdrowienia finansów publicznych? Dlaczego nie rozmawiacie o nim z prezydentem? – pytał. – Dlaczego nie przedstawiacie go publicznie, tylko idziecie na łatwiznę: zabierzmy tym, podnieśmy podatki tamtym? – dodał.

Co ze związkami partnerskimi i kryptowalutami?

Prezydent odniósł się również do ustaw istotnych dla wyborców koalicji rządzącej. Zadeklarował, że wciąż chce uregulowania sytuacji par pozostających w związkach partnerskich. Zastrzegł jednak, że nie zaakceptuje rozwiązania, które jego zdaniem podważałoby art. 18 konstytucji, odnoszący się do ochrony małżeństwa i rodziny.

Nawrocki bronił także swoich decyzji dotyczących ustaw regulujących rynek kryptoaktywów. Zaprzeczył, aby jego weta były efektem działań lobbystów związanych z Zondacrypto. Podkreślił, że nigdy nie spotkał się ani nie rozmawiał z Przemysławem Kralem.

Prezydent przekonuje, że popiera uregulowanie rynku kryptowalut, ale proponowane przepisy powinny jednocześnie chronić konsumentów i nie wypychać uczciwie działających firm za granicę. Przypomniał, że projekty przygotowane przez jego kancelarię pozostają w Sejmie.

W sprawie zapowiadanego podatku cyfrowego Nawrocki nie przesądził natomiast przyszłej decyzji. Oświadczył, że oceni ustawę po zapoznaniu się z jej skutkami ekonomicznymi oraz wpływem na bezpieczeństwo i relacje międzynarodowe.

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