Komisja Wenecka nie miała wątpliwości ws. TK. Pałac Prezydencki reaguje

W piątek 9 października Komisja Wenecka przyjęła opinię dotyczącą przepisów o uprawnieniach prezydenta RP, która obejmuje kwestię ślubowań sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych przez Sejm. Treść opinii została opublikowana we wtorek.

Komisja Wenecka wydała opinię. Leśkiewicz komentuje

W dokumencie podkreślono, że prezydent nie powinien mieć możliwości ani odmowy przyjęcia ślubowania od prawidłowo wybranego sędziego TK, ani dowolnego odwlekania tej czynności. Zdaniem Komisji Weneckiej kompetencja prezydenta w tym obszarze nie może być traktowana jako dodatkowy etap weryfikacji decyzji, która została podjęta przez niższą izbę polskiego parlamentu.

Rzecznik prezydenta Nawrockiego Rafał Leśkiewicz w Polsat News skomentował to jednoznaczne stanowisko. – To jest opinia. Opinia Komisji Weneckiej, która nie ma żadnej mocy prawnej. Jest to organ opiniotwórczy. Natomiast te opinie Komisji Weneckiej, która bada kwestie związane z przepisami konstytucyjnymi w krajach Unii Europejskiej nie są żadnymi rekomendacjami, są tylko opiniami.

Leśkiewicz zrównał opinię Komisji Weneckiej z głosami przechodniów

– Można je równie dobrze potraktować w taki sposób, jak opinie Polaków, wyrażane na ulicach. Nie ma to żadnej mocy prawnej. Zatem kluczowe – i to dla wszystkich: rządzących i opozycji – są konstytucja i ustawy – podkreślał Leśkiewicz. – Zgodnie z konstytucją i ustawami pan prezydent dokonuje aktów przyjęcia ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów TK – dodawał.

– W przypadku pana Macieja Berka nie został spełniony wymóg formalny potwierdzenia 10-letniego okresu pełnienia funkcji radcy prawnego. I to jest warunek bez którego pan Berek nie może zostać sędzią TK. Ponieważ akt przyjęcia ślubowania potwierdza praworządność wyboru dokonanego przez Sejm – mówił.

– Proszę nie wierzyć rządzącym, którzy próbują wokół tej opinii Komisji Weneckiej budować jakieś hipotezy, formułować daleko idące wnioski. Bo opinia Komisji Weneckiej nie ma żadnej mocy prawnej – powtarzał.

Przydacz o opinii Komisji Weneckiej. „Mało znany fakt”

Sprawę skomentował też Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz. Nie odnosił się jednak do treści opinii, a do personaliów. „Mało znany fakt, w rozmowach ekspertów Kancelarii Prezydenta z Komisją Wenecką – zaproponowaną przez Komisję – tłumaczką miała być pani p. M. Fitas-Czuchnowska, prywatnie żona p. W. Czuchnowskiego z Gazety Wyborczej” – informował na X.

„Na wniosek KPRP została wyłączona z tych konkretnych rozmów. Ale pan Wojciech Sadurski członkiem Komisji pozostaje” – dodawał Przydacz.

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