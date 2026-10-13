„Ostrzelani chłopcy” z PTSD zaleją Polskę? Psychiatra uspokaja

Od pewnego czasu coraz częściej mówi się o nieuchronnym końcu wojny w Ukrainie i związanych z tym faktem konsekwencjach dla Polski. Byli żołnierze i policjanci zwracają uwagę na dużą ilość broni z czarnego rynku, która wpadnie w ręce grup przestępczych. Sporo uwagi poświęca się też kwestii weteranów z PTSD, czyli zespołem stresu pourazowego.

Ukraińscy weterani zagrożeniem dla Polaków? Psychiatra uspokaja

O tym zagrożeniu wspominał m.in. komendant główny policji gen. insp. Marek Boroń. – Po zakończeniu wojny do swoich rodzin w Polsce przyjadą Ukraińcy, którzy walczyli na froncie – mówił. – Musimy się przygotować na to, czy i w jaki sposób oni są w stanie funkcjonować w normalnym świecie poza frontem. Przewidujemy, że część z tych osób będzie miała problemy psychiczne, więc na ten temat rozmawiamy – przyznał.

W rozmowie z PAP psychiatra Radosław Tworus uspokajał jednak opinię publiczną i zapewniał, że nie będzie to powszechny problem. Kierownik Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego podkreślał, że masowy napływ „ostrzelanych chłopców” z PTSD, którzy zaczną gwałcić i zakładać mafie, to nierealna wizja, również z klinicznego punktu widzenia.

Psychiatra o PTSD i ukraińskich żołnierzach

Jak podkreślał, jednym z symptomów PTSD jest wycofanie z życia społecznego i unikanie miejsc oraz sytuacji, które kojarzyć się mogą z ekstremalnymi zdarzeniami, które doprowadziły do urazu. – Trudno więc sobie wyobrazić, aby tysiące weteranów z PTSD biegało z kałasznikowami po ulicach, bo o takich właśnie sytuacjach będą próbowali zapomnieć – tłumaczył.

– Jeśli tacy weterani się pojawią, będzie to niewielki odsetek – zapewniał. Jego zdaniem większym zagrożeniem mogą być osoby, które już przed wojną były zaburzone emocjonalnie, a walka dała im dodatkową możliwość bezkarnego stosowania przemocy. To właśnie z takich osób po wojnie mogą tworzyć się u nas organizacje przestępcze. Jako przykład podał ZSRR po wojnie w Afganistanie i przyznał, że na to trzeba się przygotować, zwłaszcza poprzez uszczelnienie granic.

Straszenie społeczeństwa przed weteranami z PRSD ocenił jednak jako pochodną wojny psychologicznej Rosji. Jak mówił, chodzi o podsycanie faktycznie istniejących obaw, by osłabić naszą wolę do wspierania walczącej z okupantem Ukrainy. Zaznaczył, że PTSD to choroba uleczalna, a co więcej – nie dotyczy tylko wojny. Może pojawić się nawet po wypadku drogowym.

Czytaj też:

USA nie ostrzegły Ukraińców przed atakiem? Rosjanie zrzucili na Kijów rakiety balistyczne Czytaj też:

Czarzasty nie wytrzymał po ruchu Trumpa. Wystarczyło jedno zdanie