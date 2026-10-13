Ślubowanie Łukasza Gibały na prezydenta Krakowa. Zmienił się termin

W ubiegłą niedzielę (11 października) odbyła się ostatnia tura przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Głosowanie zostało ogłoszone, ponieważ przez wynik referendum z urzędem pożegnać musiał się Aleksander Gibała (były szef małopolskich struktur Koalicji Obywatelskiej – rozwiązanych w czerwcu b.r.).

Zwyciężył bezpartyjny Łukasz Gibała – jedyny rywal Piątkowskiej, którą poparło KO i Polskie Stronnictwo Ludowe.

W środę (13 października) biuro prasowe UMK ogłosiło oficjalnie, kiedy nowy prezydent złoży ślubowanie.

UMK zmienił termin. „Zapadła decyzja”

Urząd Miasta Krakowa przypomniał, że Gibała uzyskał nieco powyżej 62 proc. głosów (a więc aż o jedną trzecią więcej niż Piątkowska, na którą postawiło prawie 38 proc. uprawnionych do głosowania przy frekwencji ponad 44 proc.).

Kiedy nowy włodarz weźmie udział w ceremonii ślubowania? Będzie ona częścią kolejnej sesji rady miasta, zaplanowanej na wtorek – 20 października w Sali Obrad RMK.

Urząd Miasta Krakowa zwrócił uwagę, że pierwotny termin był inny, jednak „zapadła zmiana po ustaleniach na Komisji Głównej RMK”.

Tym Łukasz Gibała chce zająć się w pierwszej kolejności

W dalszej części UMK przypomniał o ciekawych faktach związanych z wyborami samorządowymi 2026 na Małopolsce.

„Liczba wyborców w całym Krakowie wyniosła 591 966 osób. Liczba mieszkańców w Krakowie wyniosła 719 919 osób. Liczba osób ujętych w stałym obwodzie głosowania wyniosła 25 079. Łącznie Wydział Spraw Administracyjnych UMK od 1 stycznia br. rozpatrzył pozytywnie 4 942 wnioski o ujęcie w stałym obwodzie głosowania” – przekazało biuro prasowe na oficjalnej stronie (w serwisie krakow.pl).

Którymi postulatami Gibała chce zająć się w pierwszej kolejności? – Obiecywałem w trakcie kampanii, że jak tylko wygram wybory, to przywrócę poprzednią taryfę komunikacji miejskiej, zwłaszcza tzw. bilet 20-minutowy, który został skrócony do 15 minut. Wiele osób miało o to pretensje, bo w 15 minut przy tych korkach w Krakowie nigdzie nie da się dojechać, więc to będzie moja pierwsza decyzja – informował niedawno na antenie radia VOX FM.

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