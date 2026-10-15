Dwóch sędziów TK pod ochroną SOP. Kierwiński ujawnił powód

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński powiedział w TOK FM, że dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego objęto ochroną Służby Ochrony Państwa. Powodem były kierowane pod ich adresem groźby.

— Sami poprosili o ochronę — przekazał szef MSWiA. Wcześniej premier Donald Tusk zapewniał, że sędziowie mogą liczyć na wsparcie państwa.

Blokada przed Trybunałem. Kierwiński zapowiada reakcję policji

Od kilkunastu dni przed siedzibą TK gromadzą się osoby określające się jako jego obrońcy. Na miejscu pojawiali się również politycy PiS. Sytuacja zaostrzyła się po złożeniu przez Macieja Berka ślubowania w Sejmie. Robert Bąkiewicz i członkowie Ruchu Obrony Granic próbowali zablokować sędziom wjazd do Trybunału. Interweniowała policja. Jej działania krytykuje opozycja, która oskarża rządzących o atak.

Kierwiński odrzucił te zarzuty. W jego ocenie blokowanie wjazdu było łamaniem prawa, a funkcjonariusze mieli podstawy do działania.

— Policja interweniowała i będzie interweniować, podkreślam to z całą mocą — powiedział minister.

Zapowiedział reakcję służb, dopóki sędziowie nie będą mogli wejść do pracy.

Berek złożył ślubowanie. Prezes TK nie dopuścił go do orzekania

Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego TK 4 września, złożył w Sejmie ślubowanie z formułą „wobec prezydenta”. Przekazał też rotę na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie. Towarzyszyli mu m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu. Prezes TK Bogdan Święczkowski poinformował później, że Berek nie nawiązał stosunku służbowego i nie został dopuszczony do orzekania. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił z kolei, że ślubowanie nie odbyło się przed nim.

Odmienne stanowisko przedstawił Donald Tusk. Według premiera sędziowie zostali wybrani zgodnie z prawem, a odmowa przyjęcia ślubowania oznacza uchylanie się prezydenta od konstytucyjnych obowiązków.

Nawrocki odwiedził TK i odwołał wyjazd do Słowenii

Po południu prezydent przyjechał do siedziby Trybunału i spotkał się z obecnymi tam sędziami. Wieczorem szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki przekazał, że w związku z sytuacją w TK Nawrocki odwołał wizytę w Słowenii, zaplanowaną na czwartek i piątek.

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