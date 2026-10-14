Nawrocki musiał odwołać wizytę w Słowenii. Oświadczenie Pałacu

Karol Nawrocki nie weźmie udziału w zaplanowanym na czwartek i piątek spotkaniu prezydentów państw UE w Słowenii. Poinformował o tym w środę wieczorem szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, wskazując na powagę sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Prezydent w TK. Szef kancelarii Nawrockiego krytykuje użycie służb

Wcześniej Nawrocki przybył do siedziby TK, co potwierdził rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Według Boguckiego chciał osobiście uzyskać informacje o wydarzeniach oraz spotkać się z obecnymi tam sędziami. Przed budynkiem trwa protest, w którym uczestniczą m.in. przedstawiciele Ruchu Obrony Granic i klubów „Gazety Polskiej”.

Podczas konferencji w Pałacu Prezydenckim Bogucki zarzucił służbom podległym MSWiA wprowadzanie do TK osób, które w jego ocenie nie dopełniły procedury objęcia urzędu sędziego. Nazwał tę sytuację „głęboko niepokojącą”.

— Nikt nie miał wątpliwości, że ślubowanie musi być złożone w obecności prezydenta i tak to się odbywało aż do tych ostatnich wydarzeń — stwierdził Bogucki cytowany przez Polsat News.

Bogucki ocenił też, że pretekstem do działań była opinia Komisji Weneckiej. Podkreślił, że nie ma ona mocy wiążącej.

Spór o Macieja Berka. Bogucki mówi o wymaganiach formalnych

Szef kancelarii przekonywał, że prezydent dążył do wyjaśnienia, czy Maciej Berek spełnia warunki kandydowania i objęcia funkcji sędziego TK. Wskazywał przy tym na wcześniejsze pełnienie przez Berka funkcji ministra.

Bogucki twierdził, że brak odpowiedzi marszałka Sejmu pozwala przypuszczać, iż podstawowych wymagań formalnych nie zweryfikowano. Była to ocena prezydenckiego ministra. Przypomniał również, że w kwietniu prezydent skierował do TK wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z Sejmem dotyczącego ślubowania czworga wcześniej wybranych sędziów. W tym kontekście Bogucki określił środowe działania służb jako „bezprawny i brutalny nacisk na sam TK”.

Berek ślubował w Sejmie. Prezes TK nie dopuścił go do orzekania

Wybrany we wrześniu Maciej Berek złożył w środę rano w Sejmie ślubowanie z formułą „wobec prezydenta”. Następnie przekazał Kancelarii Prezydenta pisemną rotę z podpisem poświadczonym notarialnie.

Później wraz z innymi sędziami wybranymi przez Sejm w tej kadencji udał się do Trybunału. Prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił go jednak do orzekania, na miejscu doszło do awantury.

— Jeżeli Berek nie dokonał formalności ślubowania przed prezydentem, to z pewnością nie jest sędzią TK — powiedział wcześniej Nawrocki.

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