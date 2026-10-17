W Konfederacji wrze mimo dobrych sondaży. Mentzen wypuścił „balon próbny”

Konfederacja ma powody do zadowolenia. W sondażach regularnie zajmuje trzecie miejsce, a jej poparcie utrzymuje się na poziomie około 11-14 proc. Do Prawa i Sprawiedliwości partii Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka wciąż sporo brakuje, jednak coraz wyraźniej zaznacza swoją pozycję na prawicy. Za dobrymi wynikami kryją się jednak napięcia, które mogą utrudnić dalszy rozwój ugrupowania.

Mentzen kontra Bosak. Konfederacja ma problem?

Na pierwszy plan wysuwają się różnice między Krzysztofem Bosakiem a Sławomirem Mentzenem, których zaplecza nie zawsze grają do jednej bramki. W ostatnim czasie szczególnie widoczne stały się uszczypliwości po porażce związanego z frakcją Mentzena Bartosza Bocheńczaka. Polityk nie zdołał uzbierać wymaganej liczby podpisać, aby startować w wyborach prezydenckich w Krakowie.