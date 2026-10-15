Zajączkowska-Hernik nie da się zepchnąć na margines Mentzenowi. Taki ma plan

Obserwując to, co dzieje się w Konfederacji Wolność i Niepodległość, można odnieść wrażenie, że europosłanka nie ma dobrych relacji z liderami partii – szczególnie z Mentzenem, który spowodował, że Zajączkowska-Hernik straciła funkcję prezeski podwarszawskiego okręgu Nowej Nadziei. Dlaczego? „Gazeta Wyborcza” przypomniała w tym kontekście to, co mówiło jego otoczenie – posła uwierać miało to, że eurodeputowana zyskuje na popularności.

Niedługo później polityczka zdecydowała się dołączyć do Patriotów dla Europy, rezygnując jednocześnie z członkostwa we frakcji Europa Suwerennych Narodów, do której należą politycy Nowej Nadziei. Następnie założyła własne stowarzyszenie – Ruch Biało-Czerwoni.

Dziennik zwrócił uwagę, że Zajączkowska-Hernik oddaliła się od Mentzena na rzecz Bosaka – szefa Ruchu Narodowego. Publicznie go komplementuje czy publikuje wspólne zdjęcia, jednak nie dołączyła do jego ugrupowania.

Jeśli planuje startować w przyszłości do Sejmu Senatu z list Konfederacji, to na pewno nie uda jej się to we współpracy z NN, więc może właśnie RN? – Żeby startować do Sejmu z list Konferencji, [Zajączkowska-Hernik – red.] wcale nie musi być członkinią Ruchu Narodowego – wskazał jeden z narodowców, z którym rozmawiała „GW”.

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Jedno jest pewne – europosłanka wciąż – czy Mentzen tego chce, czy nie – powszechnie uznawana jest za twarz Konfederacji. Jednocześnie rozwija swoje stowarzyszenie, którego działacze przybyli niedawno tłumnie na pierwszy, ogólnopolski zjazd (ponoć wzięło w nim udział kilkaset osób, zaś do organizacji przystąpiło już ok. 1,5 tys. osób z całego kraju).

– Jest popularna, poszerza nam elektorat, może odbierać wyborców, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość. Dla Konfederacji jest bardzo cenna. Teraz jest liderką własnego ruchu, buduje swoją pozycję polityczną – wszystko po to, żeby mieć mocne karty i dobrą pozycję negocjacyjną w Konfederacji – uważa anonimowy rozmówca „GW” (tym razem osoba z KWiN).

Jak mówią osoby zaznajomione z tym, co dzieje się za kulisami – Zajączkowska-Hernik domaga się udziału w negocjacjach z Mentzenem i Bosakiem ws. kształtu przyszłych list wyborczych. I chce, by traktowano ją w tym kontekście na równi z nimi – jako trzecią liderkę Konfederacji.

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