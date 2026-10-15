Czarzasty postawił Tuskowi ultimatum? To tłumaczyłoby powrót tematu aborcji

Wznowienie prac komisji nadzwyczajnej do spraw projektów aborcyjnych było zaskoczeniem dla wielu obserwatorów polskiej sceny politycznej. Przez ostatnie dwa lata Donaldowi Tuskowi udawało się trzymać ten niebezpieczny temat z dala od pierwszych stron gazet. Co się zmieniło?

Aborcja wraca do Sejmu. Czarzasty dopiął swego

Jak twierdzi portal TVP.Info, powrót tematu aborcji zawdzięczać mamy szefowi Nowej Lewicy i marszałkowi Sejmu. To właśnie Włodzimierz Czarzasty nakłonił premiera do odmrożenia projektów, które miałyby zliberalizować przepisy aborcyjne.

Początkowo komisja miała wznowić działanie 14 września. Wtedy jednak posiedzenie zostało odwołane, a jako powód podano brak stanowiska z Ministerstwa Zdrowia. W kuluarach wskazywano na Donalda Tuska, który miał osobiście zablokować reaktywację budzącej wiele emocji komisji.

Lewica postanowiła zaostrzyć język i głosem marszałka Czarzastego podnosiła, że „blokowanie praw wolnościowych kobiet jest nierozsądne”. – Nie uciekniemy od tego i jeżeli ktoś chce uciec, to nie ma tak szybkiego biegacza, żeby od tej sprawy uciec. Lewica na to na pewno nie pozwoli. Będziemy to powtarzali i kiedyś tę sprawę wygramy – przekonywał.

Czarzasty postawił Tuska przed trudnym wyborem?

Z nieoficjalnych informacji portalu dowiadujemy się, że Czarzasty miał postawić Tuskowi ultimatum. – Albo wznawiamy prace i wypuszczamy z Sejmu projekty dotyczące powrotu do tzw. kompromisu aborcyjnego oraz częściowej dekryminalizacji, albo posłanki klubu Lewicy wychodzą z komisji i składają projekt uchwały o jej rozwiązaniu – mówił jeden ze współpracowników marszałka.

Szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska szykowała też ogłoszenie kolejnego projektu, dotyczącego dekryminalizacji pomocnictwa oraz legalizacji aborcji do 12. tygodnia ciąży. Projekt ten miałby przejść przez komisję polityki społecznej i rodziny. Jej pracami kieruje Katarzyna Ueberhan, także z Lewicy.

W środę 14 października Tusk spotkał się z Czarzastym. To wtedy miał wyrazić zgodę na żądania Lewicy. – Tusk ma największy problem z legalizacją aborcji, dlatego kompromisem jest dla niego dekryminalizacja – przekazał informator TVP.Info.

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