Pogoda na Wszystkich Świętych. Meteorolodzy odsłaniają karty. Jest „ale”

Już za nieco ponad dwa tygodnie 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych. Wiele polskich rodzin wyrusza wtedy w trasę, a co za tym idzie, coraz głośniejsze stają się pytania o to, jakie warunki pogodowe będą w tym czasie panowały.

Prognoza pogody na Wszystkich Świętych. Jaka będzie temperatura 1 listopada?

– Wszystkich Świętych coraz bliżej, a pierwsze prognozy długoterminowe pokazują interesujący scenariusz pogody na przełomie października i listopada. Tutaj wiele wskazuje na to, że końcówka miesiąca może być łagodniejsza, niż moglibyśmy się spodziewać – powiedziała Agnieszka Prasek, rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jednocześnie zastrzegła, że nie można wykluczyć lokalnych przymrozków.

Jak podkreśliła rzeczniczka IMGW, szczegóły pogodowe są jeszcze niepewne, ale można dostrzec pewne tendencje. – Prognozowana temperatura na przełomie października i listopada, w tygodniu obejmującym Wszystkich Świętych, wynosi przeważnie od 9 do 12 stopni, natomiast najniższe wartości przewidywane są na południu Polski, szczególnie w rejonach górskich i podgórskich – wskazała Agnieszka Prasek. – Miejscami na południu możliwe będą wartości nieco poniżej normy, ale nie widać na tę chwilę wyraźnego sygnału silnego i długotrwałego ochłodzenia obejmującego cały kraj – dodała.

Pogoda na 1 listopada. Będzie padało? Jest wielkie „ale”

A co z opadami? Na przełomie miesięcy nad Polską mogą przemieszczać się strefy opadów deszczu. Jednocześnie Agnieszka Prasek mówi, że „niektóre prognozy sugerują, że właśnie w niedzielę 1 listopada opady mogą być rozproszone i obejmować jedynie część kraju”. Gdyby taki scenariusz się ziścił, w wielu regionach możliwe byłyby dłuższe okresy bez deszczu.

– Na obecnym etapie nie można jednak wiarygodnie określić dokładnego zasięgu, ani intensywności tych opadów. Należy również podkreślić, że późna jesień sprzyja występowaniu mgieł i zamgleń, szczególnie podczas chłodnych poranków czy dużej wilgotności powietrza przy słabym wietrze. Nawet przy braku opadów pogoda może więc być pochmurna, wilgotna i miejscami mglista – podsumowała rzeczniczka IMGW.

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