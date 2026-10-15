Nawrocki ma plan ws. TK i Święczkowskiego? Prof. Dudek nie ma wątpliwości

Na początku września Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ponieważ Karol Nawrocki nie wyznaczył mu terminu ślubowania, były minister ds. wdrażania polityki rządu zdecydował się złożyć przysięgę w niższej izbie polskiego parlamentu (w uroczystości nie uczestniczył prezydent). Obecnie Maciej Berek nie jest dopuszczany do orzekania przez Bogdana Święczkowskiego, prezesa TK.

– Jeśli są wątpliwości formalne, a są też strategiczne, to mam obowiązek nie przyjmować takiej przysięgi wobec pana Berka. Szczególnie, gdy zdecydował się powtórzyć scenariusz istnego cyrku, czyli złożenie przysięgi przed osobą nieuprawnioną, czyli przed marszałkiem Sejmu – przekonywał Karol Nawrocki w wywiadzie dla Polsat News.

Awantura wokół TK i spór o ślubowanie Macieja Berka. Prof. Antoni Dudek reaguje

Do sprawy odniósł się prof. Antoni Dudek. – Nie jestem tym zaskoczony, dlatego że prezydent Nawrocki nie chce, żeby Trybunał Konstytucyjny w Polsce został odbudowany. Jemu zależy na tym, żeby trwał paraliż wokół TK, bo obawia się, że ten Trybunał po jego odbudowaniu przez tę ósemkę sędziów, których już powołano, mógłby zacząć wydawać wyroki z jego punktu widzenia niekorzystne — mówi politolog w rozmowie z „Faktem”.

– Jak pamiętamy różne decyzje Trybunału prezesa Święczkowskiego z ostatniego okresu, jeśli tylko pan prezydent coś tam kierował z określoną intencją, to ten Trybunał prezesa Święczkowskiego zawsze orzekał tak, jak pan prezydent sobie życzy. Tymczasem tutaj sytuacja mogłaby być odwrotna. W związku z tym prezydent robi, co może, żeby Święczkowskiego podtrzymać i przy okazji stworzyć sobie furtkę do negowania w przyszłości tego Trybunału – ocenia ekspert.

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