Karol Nawrocki grzmi po ruchu Macieja Berka. „Scenariusz istnego cyrku”

Prezydent Karol Nawrocki w czwartek 15 października pojawił się w Polsat News, by rozmawiać z dziennikarzami stacji o Trybunale Konstytucyjnym. Odpowiadał na ich pytania dotyczące sędziego Macieja Berka i paraliżu kluczowej instytucji ustrojowej.

Nawrocki o posunięciu Berka: Istny cyrk

– Jeśli są wątpliwości formalne, a są też strategiczne, to mam obowiązek nie przyjmować takiej przysięgi wobec pana Berka. Szczególnie, gdy zdecydował się powtórzyć scenariusz istnego cyrku, czyli złożenie przysięgi przed osobą nieuprawnioną, czyli przed marszałkiem Sejmu – przekonywał prezydent.

Zasugerował, że nie wyklucza żadnego rozstrzygnięcia w tej sprawie, choć w późniejszych wypowiedziach dawał do zrozumienia, co sądzi o ślubowaniach składanych bez jego udziału. – Ciągle w Pałacu Prezydenckim czekamy na dopełnienie obowiązku i dokument potwierdzający 10 lat pracy zawodowej pana Berka w charakterze radcy prawnego – mówił Nawrocki.

– On nie potwierdza wykonywania zawodu ten dokument. Nie możemy stawiać Polaków w tej sytuacji, gdy po pierwsze każdy sędzia musi składać przysięgę przed prezydentem, a pan Berek i pozostałych 4 sędziów nie musi. To niesprawiedliwe wobec pozostałych sędziów – argumentował.

– Ale nie możemy stawiać też Polaków wobec sytuacji, gdy każdy aplikujący do pracy musi wykazać się swoim doświadczeniem, inaczej jej nie dostanie, a pan minister Berek nie musi, bo jest od premiera Donalda Tuska – dodawał.

Nawrocki o Komisji Weneckiej: Nie znajdziemy jej w konstytucji

Prezydenta spytano też o opinię Komisji Weneckiej i wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku, które mogłyby posłużyć mu za wskazówkę w tej sprawie. Odniósł się tylko do pierwszej z tych dwóch instytucji.

– Jest złożone zabezpieczenie do polskiego TK o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego – zaznaczył Karol Nawrocki. – To jest właściwa instytucja do decydowania o porządku ustrojowym i prawnym w naszej ojczyźnie – stwierdzał. – W polskiej konstytucji nie znajdziemy Komisji Weneckiej. Bardzo dziękujemy za jej opinię, ale nie stanowi ona prawa w Polsce – przypominał.

– Nikt w Polsce nie może zostać sędzią bez złożenia przysięgi wobec prezydenta. Nie tylko tego prezydenta, ale też każdego poprzedniego i na dzień dzisiejszy, także każdego kolejnego – powtarzał Nawrocki.

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